أعلن الطيران العُماني الناقل الوطني لسلطنة عُمان، أمس الخميس، عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم والذي يتم بموجبها منح الطيران العُماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي الإنجليزي مدة السنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يُصنَّف نادي تشيلسي ضمن الأندية الأعلى تصنيفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يُعد أحد أشهر دوريات كرة القدم وأكثرها متابعةً، مع جمهور موسمي يزيد على 3 مليارات حول العالم.

نفخر بتوقيع اتفاقية رعاية جديدة مع نادي #تشيلسي الإنجليزي! توفر شراكتنا هذه منصة لا مثيل لها لنشر الوعي عن السلطنة في جميع أنحاء العالم، وفرصة رائعة لإبراز الجمال الطبيعي المذهل لعُمان وثقافتها الغنية وضيافتها الاستثنائية، لقاعدة جماهير تشيلسي الواسعة.https://t.co/dfbDUCxjxu — Oman Air (@omanair) July 6, 2023

ومن أبرز مزايا الاتفاقية الهويةُ البصرية المُصمَّمة خصيصاً للعلامة التجارية المشتركة على جسم إحدى طائرات الناقل، والتي سيتم الكشف عنها بنهاية العام الحالي، بالإضافة إلى المحتوى الترويجي المشترك وحملات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالجهتين.

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العُماني عبدالعزيز بن سعود الرئيسي “نحن فخورون جدًّا بهذا التعاون الرفيع المستوى الذي يتيح لنا فرصة كبيرة للترويج لسلطنة عُمان وجمالها الطبيعي وثقافتها الغنية وضيافتها الاستثنائية، لقاعدة جماهير تشيلسي الواسعة الذين يفوق عددهم أكثر من 135 مليوناً من المعجبين والمتابعين، ويتوزع 85 بالمئة منهم في الأسواق الدولية.

وأضاف أن هذه الشراكة تسهم في الارتقاء بمكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية، وتروِّج لسلطنة عُمان في جميع أنحاء العالم ليس فقط خلال أيام مباريات الفريق، بل أبعد من ذلك بكثير، كما أنَّ التعاون الاستراتيجي بين الطيران العُماني ووزارة التراث والسياحة يسهم في تحقيق نتائج ملحوظة في السوق السياحي العُماني المتنامي بوتيرة متسارعة، وتُمثِّل هذه الشراكة فصلًا جديدًا في ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي تشيلسي كريس جوراسيك “يسعدنا الترحيب بالطيران العُماني كشريك الطيران العالمي لنا.. لدينا طموح مشترك للابتكار وتحقيق النجاح داخل الملعب وخارجه، ونحن متحمسون للغاية لإحياء هذه الشراكة لجمهورنا في جميع أنحاء العالم”.

ويرتبط الطيران العُماني بعديد من الرعايات الرياضية، منها شراكته الممتدة لأكثر من عَقد مع الاتحاد العُماني لكرة القدم، وعُمان للإبحار، والاتحاد العُماني للجولف، وماراثون عُمان الصحراوي، والمنتخب الوطني البارالمبي.