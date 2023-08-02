قالت باحث أول في ” نايت فرانك”” رنا ميرة إن الطلب على المكاتب في الرياض وجدة سجل نموا مع توجه الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في السعودية مع قرب تطبيق برنامج المقرات الإقليمية في مطلع العام المقبل.

وأوضحت ميرة، أن الطلب توجه للمساحات المكتبية ذات الجودة العالية، وهو ما أسهم في زيادة نسب الإشغال إلى 98% في الرياض، ومع قلة المعروض نشهد توجه للمساحات الأقل.

وأضافت في مقابلة مع ” العربية” أنه فيما يتعلق بمدينة جدة فقد شهدت زيادة في نسب الإشغال لتصل إلى 95% بفعل قلة المعروض وزيادة الطلب على المكاتب ذات الجودة العالية، وهو ما أسهم في زيادة نسبة الإيجارات بنسبة 15% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أنه مع زيادة الطلب على المكاتب من الشركات العالمية والمحلية أيضا، في ظل قلة المعروض اتجهت العديد من الشركات لبناء مقاراتها.

وتابعت :”شهدت مساحات التجزئة في مدينة الرياض ارتفاعا طفيفا في الإيجارات بنسبة 2% على أساس سنوي، مع زيادة نسب الإشغال بنسبة 3%.. أما في جدة فشهدت تراجع الإيجارات بنسبة 5%، وفي المنطقة الشرقية ارتفعت الاشغالات بنسبة 1%”.

وذكرت أن سلوك المستهلك شهد تغيرا في المرحلة الحالية مع التوجه إلى التسوق الإلكتروني، ولكن لايزال هناك إقبالا على المراكز التجارية.

ذكر تقرير جديد لنايت فرانك للاستشارات العقارية أن أسعار إيجارات المكاتب في مدينة الرياض قد ارتفعت بـ 13% خلال الـ 12 شهر الماضية.

وعزا التقرير ارتفاع الأسعار تزامنا مع اقتراب موعد برنامج المقر الإقليمي للشركات أوائل يناير من العام المقبل.

وأضاف التقرير أن أكثر من 80 شركة عالمية أعلنت عن نيتها إنشاء مقار إقليمية ومقرات رئيسية في العاصمة السعودية الرياض.