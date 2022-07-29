الطلب الاستهلاكي على الذهب في السعودية يرتفع 13,3% إلى 23.9 طن في النصف الأول

ارتفع الطلب الاستهلاكي على الذهب في السعودية بنسبة 13,3% إلى 23.9 طن خلال النصف الأول 2022، مقارنة مع 21,1 طن في النصف الأول 2021، وفق أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وارتفع الطلب الاستهلاكي على الذهب في السعودية بنسبة 20,7% إلى 12.2 طن خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 10.1 طن في الربع الثاني من عام 2021.

وبلغ الطلب الإستهلاكي على الذهب للفرد الواحد في المملكة العربيةالسعودية 1,2 جرام في عام 2021 ارتفاعاً من 0,9 جرام في 2020.

كما ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في المملكة بنسبة 19,3% إلى 18.5 طن خلال النصف الأول 2022 مقارنة مع 15.5 طن في النصف الأول 2021.

وسجلت المملكة ارتفاعاً في الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 22% إلى 9.4 طن في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 7.7 طن في الربع الثاني من عام 2021.

وأظهر التقرير تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في المملكة بشكل طفيف إلى 5,4 طن في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 5.6 طن في النصف الأول 2021.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن جميع الأسواق في الشرق الأوسط سجلت نمواً على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث كان ارتفاع أسعار النفط داعماً للطلب في جميع أنحاء المنطقة، ما عزز ثقة المستهلكين ومستويات الدخل.

أما على الصعيد العالمي، فقد انخفض الطلب على الذهب (باستثناء الطلب خارج البورصة) في الربع الثاني من العام بنسبة 8% على أساس سنوي ليبلغ 948 طناً. ومع ذلك، وبفضل التدفقات الداخلة لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة في الربع الأول من العام، ارتفع الطلب على الذهب في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 12% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 مسجلاً 2189 طناً.