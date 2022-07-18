الطقس الحار يصهر مدرج أكبر قاعدة جوية في بريطانيا

من المتوقع أن تسجل بريطانيا لأول مرة في التاريخ درجة حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية اليوم

ونقلت سكاي نيوز أن سلاح الجو الملكي البريطاني أوقف تحليق الطائرات وتم إغلاق قاعدة بريز نورتون الجوية في أوكسفوردشاير بسبب “انصهار اسفلت المدرج” حيث اقتربت درجات الحرارة من 100 درجة فهرنهايت (37.78 درجة مئوية)

A spokesman for the Bedfordshire airport said: "Following today's high temperatures, a surface defect was identified on the runway."https://t.co/tZQg6n04ME



? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/vQgsHZB5un — Sky News (@SkyNews) July 18, 2022

وذكر التقرير أن سلاح الجو الملكي البريطاني أوقف الرحلات الجوية من وإلى أكبر قاعدته الجوية في المملكة المتحدة لأن “المدرج قد انصهر” في الطقس الحار، وفقًا لمصدر عسكري .

وقال المصدر – لـ “سكاي نيوز” – تم اتخاذ قرار إغلاق المدرج في قاعدة بريز نورتون المترامية الأطراف في أوكسفوردشاير صباح يوم الاثنين.

وقال مصدر ثان في سلاح الجو الملكي البريطاني، إنه تم تنفيذ خطط طوارئ لضمان عدم وجود تأثير على العمليات العسكرية، وأكد هذا المصدر أن المدرج تأثر بالحرارة .

وقد أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرا من الحرارة باللون الأحمر عبر أجزاء كبيرة من إنجلترا ، تمتد من يورك ومانشستر إلى لندن والجنوب الشرقي من البلاد. وتخضع إنجلترا وأجزاء من ويلز إلى تحذير من الحرارة الشديدة باللون الكهرماني، بينما تستعد بريطانيا لدرجات حرارة قياسية. ويوم الأحد، تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، وارتفقعت إلى 33 درجة مئوية في مقاطعة فلينتشاير شمال شرق ويلز، ما يجعله أكثر أيام السنة حرارة في بريطانيا حتى الآن.