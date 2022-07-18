سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسمواصلات

الطقس الحار يصهر مدرج أكبر قاعدة جوية في بريطانيا

سامر باطر by سامر باطر

من المتوقع أن تسجل بريطانيا لأول مرة في التاريخ درجة حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية اليوم

ونقلت سكاي نيوز أن سلاح الجو الملكي البريطاني أوقف تحليق الطائرات وتم إغلاق قاعدة بريز نورتون الجوية في أوكسفوردشاير بسبب “انصهار اسفلت المدرج” حيث اقتربت درجات الحرارة من 100 درجة فهرنهايت (37.78 درجة مئوية)

وذكر التقرير أن سلاح الجو الملكي البريطاني أوقف الرحلات الجوية من وإلى أكبر قاعدته الجوية في المملكة المتحدة لأن “المدرج قد انصهر” في الطقس الحار، وفقًا لمصدر عسكري .

وقال المصدر – لـ “سكاي نيوز” – تم اتخاذ قرار إغلاق المدرج في قاعدة بريز نورتون المترامية الأطراف في أوكسفوردشاير صباح يوم الاثنين.

وقال مصدر ثان في سلاح الجو الملكي البريطاني، إنه تم تنفيذ خطط طوارئ لضمان عدم وجود تأثير على العمليات العسكرية، وأكد هذا المصدر أن المدرج تأثر بالحرارة .

وقد أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرا من الحرارة باللون الأحمر عبر أجزاء كبيرة من إنجلترا ، تمتد من يورك ومانشستر إلى لندن والجنوب الشرقي من البلاد. وتخضع إنجلترا وأجزاء من ويلز إلى تحذير من الحرارة الشديدة باللون الكهرماني، بينما تستعد بريطانيا لدرجات حرارة قياسية. ويوم الأحد، تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، وارتفقعت إلى 33 درجة مئوية في مقاطعة فلينتشاير شمال شرق ويلز، ما يجعله أكثر أيام السنة حرارة في بريطانيا حتى الآن.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...