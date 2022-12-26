الطفل ريان يليه هشام سليم وميار الببلاوي.. Top10 الشخصيات التي بحث عنها المصريون في 2022

كانت أخبار الوفاة هي أكثر دافع للمصريين للبحث عن شخصيات معينة على جوجل خلال 2022، بحسب إحصائيات محرك البحث العملاق.

وتنوعت الشخصيات التي انشغل المصريون بالبحث عنها، بين الفن ومجالات أخرى، وفيما يلي نستعرض أكثر 10 شخصيات بحث عنها المصريون خلال 2022، مرتبة من الأعلى بحثا حتى الأقل.

1-الطفل ريان

في الفترة من 30 يناير إلى 5 فبراير تصدر الطفل المغربي ريان أورام محرك البحث جوجل، وهذه الفترة البسيطة (6 أيام) جعلت الطفل هو الأكثر بحثا على جوجل في مصر على مدار العام كله.

وكان ريان البالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط في بئر عمقها 32 مترًا قريبة من منزله بقرية إغران التابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب في 1 فبراير، وظل عالقا لمدة 5 أيام.

وجرت محاولات مكثفة لإنقاذه، واكتسبت قضيته تعاطفا عربيا وعالميا كبيرًا، لكن محاولات إنقاذه حيا باءت بالفشل، وخرج ميتا من البئر.

2-ميار الببلاوي

ميار الببلاوي الفنانة المعتزلة تصدرت محرك البحث في الفترة من 4 إلى 9 أبريل، ثم اختفت أخبارها لشهور، حتى عادت للظهور من جديد بين 30 إلى 5 نوفمبر.

كانت الفنانة المحجبة التي تعمل كمذيعة الآن، قد ظهرت في برنامج “سابع سما” مع الإعلامية رغدة شلهوب على فضائية النهار، وتحدثت في أمور شخصية وبكت، خاصة حين عرض البرنامج مشاهد تمثيلية لها، اعتبرتها غير أخلاقية، ووصفت تاريخها الفني بـ”التاريخ الأسود”.

ثم عادت ميار لتصدر جوجل من جديد، بعد أن تحدثت عن مشاهدها الجريئة في فيلم “ديسكو ديسكو”، وقالت إن معظم مشاهد الفيلم صُورت في شهر رمضان، وهاجمت المخرجة إيناس الدغيدي لأنها أجبرتها على ارتداء المايوه في أحد من مشاهد الفيلم.

3- هشام سليم

تصدر اسم الفنان هشام سليم محرك البحث في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر، بعد وفاته بسبب السرطان، وما أوجع محبيه أن قليلون فقط من كانوا يعلمون بمرضه.

كذلك أثارت قضية ابنه “نور” العابر جنسيا الجدل، بين مؤيد له على دعم ابنه، وبين مهاجم يعادي فكرة العبور الجنسي.

4- شيماء جمال

قضية قتل المذيعة شيماء جمال تصدرت جوجل في الفترة بين 28 يونيو إلى 2 يوليو، وذلك بعد أن أُعلن خبر وفاتها على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قتلها بمساعدة آخرين ودفن جثتها في مزرعة بعد أن شوه جثتها بمادة كاوية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقا للقاضي القاتل، وشريك له، بعد ثبوت اشتراكهما في قتل شيماء مع سبق الإصرار والترصد.

5- جورج الراسي

وفاة الفنان جورج الراسي جعلته يتصدر محرك البحث جوجل في الفترة بين 28 أغسطس و3 سبتمبر.

وكان الفنان اللبناني قد توفي في حادث سير، على الحدود اللبنانية السورية، نتيجة اصطدامه بحاجز صخري، خلال قيادته لسيارته بسرعة كبيرة. وأحدث خبر وفاته صدمة لمحبيه ومحبي فنه، خاصة وأنه لازال شابا.

6-سمير صبري

الفنان سمير صبري تصدر البحث على جوجل، في الفترة بين 15 إلى 21 مايو، وذلك بدءا من إعلان تدهور حالته الصحية وإجرائه لجراحة دقيقة في القلب، ثم خروجه إلى أحد فنادق القاهرة ووفاته في 20 مايو.

مرض ووفاة سمير أثار اهتمام وشغف محبيه كفنان وإعلامي، وكذلك كان قد صرح بأن لديه ابنا يقيم خارج مصر، وحين توفي تناولت الكثير من القصص الصحفية المحلية الأمر، وتساءلت: من هو هذا الابن، وأين هو؟

7- شيرين أبو عاقلة

وفاة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جعلتها تتصدر محرك البحث جوجل في الفترة بين 11 إلى 14 مايو.

وكانت شيرين مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية تغطي اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، وخلال ذلك أصيبت بعيار ناري في رأسها، ونقلت إلى المستشفى، وبعد دقائق كانت توفيت.

8- رضا حجازي

وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، تصدر محرك البحث جوجل في الفترة بين 7 إلى 13 أغسطس، عقب الاستغناء عن خدمات سابقه طارق شوقي، الذي أثار الجدل كثيرا بسبب قراراته عن تطوير التعليم.

وجاء نائبه رضا حجازي ليتولى زمام الوزارة بدلا منه، واستقبل قرار تعيينه بين متفائل يتمنى لو تنصلح الأمور على يديه، وبين متشائم يراه كان شريكا لطارق شوقي في كل سياساته، بينما كان هناك آخرون يرون أن الاستغناء عن شوقي خسارة للتعليم في مصر، وأن سلبياته كانت خارجة عن إرادته.

9 – شيرين عبدالوهاب

تداولت وسائل الإعلام أخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب الشخصية وخلافاتها مع زوجها الملحن حسام حبيب، خلال فترات كبيرة من العام، ولكن أكثر الفترات بحثا عنها كانت في 16 إلى 22 أكتوبر.

وهذه الفترة هي التي تداول الإعلام خلالها أخبارًا عن تعدي شقيقها عليها بالضرب، واحتجازها في مصحة للعلاج من إدمان المخدرات.

10- جالا فهمي

وفاة الفنانة جالا فهمي المفاجئة، جعلها تتصدر البحث على جوجل يوم 26 فبراير، وما بعده بأيام قليلة.

كانت جالا مبتعدة عن التمثيل منذ سنوات، ولا تظهر في الإعلام، حتى فوجئ المصريين بوفاتها نتيجة أزمة قلبية، وهي لم تكمل عامها الـ59.