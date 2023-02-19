وجدت الرضيعة السورية المعجزة السلام والأمان، أخيراً، بعد أن جرى، أمس السبت، لمّ شملها مع عمتها بعد وفاة والديها وإخوتها إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا.

وكانت لقطات، انتشرت على نطاق العالم بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، أظهرت رجل إنقاذ وهو يندفع أسفل تل من الأنقاض حاملاً الرضيعة عارية باستثناء طبقة من الغبار الممزوج بالدماء غطت جسدها الهزيل الذي تدلى منه حبل السرة، وسط درجات حرارة متدنية.

وتبين لاحقاً أن المولود طفلة وأنها ابنة عبدالله وعفراء مليحان اللذين لقيا مصرعهما في الزلزال مع باقي أطفالهما في مدينة جندريس الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في محافظة حلب شمال سوريا.

وظلت الطفلة التي ولدت يتيمة، تتلقى علاجاً في مستشفى جيهان الواقع في غرب منطقة عفرين بريف حلب وأطلق عليها الأطباء والتمريض اسم آية، وسلمتها المستشفى إلى عمتها حلا وزوجها خليل السوادي واللذين سمياها عفراء، على اسم المرحومة والدتها.

وقال خليل السوادي إن هذه الطفلة تعني الكثير له ولأسرته بعد أن فقدت أسرتها بالكامل، وأنها ستبقى ذكرى له ولزوجته ولجميع الأقارب في قرية أمها وأبيها.

وكان خليل يحمل على إحدى ذراعيه عفراء ملفوفة في غطاء وردي، بينما كان يضع في الأخرى طفلته المولودة حديثاً عطاء في غطاء باللون الأزرق، والتي وُلدت بعد الزلزال بثلاثة أيام، وقال السوادي إنه سيربيهما معاً، وأنه تم اتخاذ إجراءات قانونية للتأكد من أن زوجته هي عمة الطفلة، فضلاً عن فحص الحمض النووي.

ولقي أكثر من 5800 شخص حتفهم في جميع أنحاء سوريا نتيجة الزلزال معظمهم في شمال البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة، في حين خلف الزلزال أكثر من 39 ألف قتيل في تركيا.

وأكد تقرير لوكالة رويترز، أمس السبت، أن أكثر من 46 ألفاً حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا يوم 6 فبراير/شباط الماضي ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، ويفتش المنقذون عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.