الطفلة التي أوصلت عدد سكان العالم لـ 8 مليارات نسمة

لاذنب للطفلة فينيس مابانساج في الفيلبين في أي شيء، لكنها أصبحت ترمز للشخص الذي تخطى به عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. الطفلة المولودة في مانيلا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء هي واحدة من المواليد الجدد الذين يرمزون لكونهم رقم 8 مليارات في العالم ، وفقًا لتقرير في موقع جي إم إي نيوز GMA .
شهادة الميلاد
- ولدت فينيس مابانساج في مستشفى فابيلا في الساعة 1:29 صباحًا.
- بولادتها قبيل منتصف الليل وصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة الثلاثاء 15 نوفمبر.
- تم الإعلان عن ولادة الطفلة من قبل لجنة السكان والتنمية في الفلبين .
- قدرت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات بحلول منتصف نوفمبر .
- في 15 نوفمبر تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة.