الطفلة التي أوصلت عدد سكان العالم لـ 8 مليارات نسمة

لاذنب للطفلة فينيس مابانساج في الفيلبين في أي شيء، لكنها أصبحت ترمز للشخص الذي تخطى به عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. الطفلة المولودة في مانيلا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء هي واحدة من المواليد الجدد الذين يرمزون لكونهم رقم 8 مليارات في العالم ، وفقًا لتقرير في موقع جي إم إي نيوز GMA .

شهادة الميلاد

ولدت فينيس مابانساج في مستشفى فابيلا في الساعة 1:29 صباحًا.

بولادتها قبيل منتصف الليل وصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة الثلاثاء 15 نوفمبر.

تم الإعلان عن ولادة الطفلة من قبل لجنة السكان والتنمية في الفلبين .

قدرت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات بحلول منتصف نوفمبر .

في 15 نوفمبر تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة.

LOOK: Meet baby girl Vinice Mabansag—isa sa sumisimbolo bilang ika-8 bilyong tao sa mundo. Ipinanganak siya sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital kaninang 1:29am. | @gmanews pic.twitter.com/RQE0NSZCjm — Nico Waje (@nicowaje) November 14, 2022