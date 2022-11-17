سامر باطر by سامر باطر

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الطفلة التي أوصلت عدد سكان العالم لـ 8 مليارات نسمة

سامر باطر by سامر باطر

لاذنب للطفلة فينيس مابانساج في الفيلبين في أي شيء، لكنها أصبحت ترمز للشخص الذي تخطى به عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. الطفلة المولودة في مانيلا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء هي واحدة من المواليد الجدد الذين يرمزون لكونهم رقم 8 مليارات في العالم ، وفقًا لتقرير في موقع جي إم إي نيوز GMA .

شهادة الميلاد

  • ولدت فينيس مابانساج في مستشفى فابيلا في الساعة 1:29 صباحًا.
  • بولادتها قبيل منتصف الليل وصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة الثلاثاء 15 نوفمبر.
  • تم الإعلان عن ولادة الطفلة من قبل لجنة السكان والتنمية في الفلبين .
  • قدرت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات بحلول منتصف نوفمبر .
  • في 15 نوفمبر تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...