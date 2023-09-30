الطفرة العقارية في دبي تمهد الطريق لشركة “بريكس ان وودز العقارية”

شهد سوق العقارات في دبي طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، ليكتسب سمعته كمركز عالمي للابتكار ووجهات العيش الفاخرة.

وتواصل الإمارة استقطابها للمستثمرين والسكان على حد سواء، بفضل ما تقدمه من مبانٍ مميزة وتصاميم معمارية متطورة ومرافق وخدمات عالمية. وفي وسط هذا المشهد المزدهر، برزت شركة بريكس ان وودز العقارية كلاعب أساسي في قطاع التطوير العقاري، حيث تنفذ مجموعة من أهم المشاريع في دبي، ومنها:

بلوواترز باي – واحة من السكينة في جزيرة بلوواترز. يقع مشروع بلوواترز باي في جزيرة بلوواترز الرائعة، ويضم مجموعة من الشقق المميزة بأسعار تبدأ من 2,560,000 درهم وخطط سداد 50/50، بالإضافة إلى موعد تسليم متوقع خلال الربع الرابع من عام 2025. يعكس مشروع بلوواترز باي مزيجًا متناغمًا بين الطابع العصري والعيش الهادئ.

لمّاع – واحة مدينة جميرا ليفنج. يدعوكم مشروع “لمّاع” الرابط وسط مدينة جميرا ليفنج لتجربة حياة فاخرة في شقق تبدأ أسعارها من 1,455,000 درهم. يتيح هذا المشروع العقاري خطط سداد 90/10 في موعد تسليمه المتوقع في الربع الثالث من عام 2026، حيث يقدم للسكان ملاذًا فاخرًا وسط مساحات خضراء مميزة.

ساڤانا – تألق الحياة الشاطئية في ميناء خور دبي. يستقبل ميناء خور دبي مشروع ساڤانا، والذي يضم شققًا بأسعار تبدأ من 1,300,000 درهم. يتيح المشروع خطط سداد 80/20، ومن المتوقع تسليم وحداته في الربع الرابع من عام 2026. يقدم مشروع ساڤانا بعدًا جديدًا للمعيشة الراقية على الواجهة البحرية.

شوبا سي هافن – الفخامة المعاصرة في دبي مارينا. جربوا روعة الحياة المعاصرة في شوبا سي هافن بدبي مارينا، حيث تبدأ أسعار الشقق من 3,180,000 درهم. وحدات جاهزة للتسليم تنتقل بكم دون عناء إلى عالم من الفخامة.

روبي ريزيدنس – شقق فاخرة بأسعار معقولة في واحة دبي للسيليكون. تقدم واحة دبي للسيليكون مشروع روبي ريزيدنس، والذي يضم شقق ووحدات بنتهاوس بأسعار تبدأ من 450,000 درهم وخطط سداد 70/30. يجمع مشروع روبي ريزيدنس، المفترض تسليمه في الربع الرابع من عام 2025، بين وسائل الراحة والأسعار المناسبة، مما يجعله خيارًا مميزًا للمستثمرين والباحثين عن شقق للسكن على حد سواء.