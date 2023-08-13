الطحين الكويتي يثير الجدل بعد دردشة قديمة في بودكاست فنجان

يثير برنامج بودكاست فنجان- لمنصة “ثمانية”، نشر في حلقة في سبتمبر العام الماضي، جدلا مع استضافته لأكاديمي انتقد الطحين أو الدقيق الكويتي المعروف، الذي تنتجه شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية. عبد الرحمن أبو مالح تحدث مع شاب متخصص في كيمياء الغذاء وهو عمّار العمّار عن سلبيات الدقيق الكويتي.قال العمّار: “دقيق الكويت غير جيّد مرة، ونسبة من مشاكل إخواننا في الكويت من استخدام أو دعم الحكومة لبعض الأغذية غير الصحية”. وقال إنه من المفترض على الحكومة الكويتية دعم زيت الزيتون أو الأرز، بدلا من دعمهم السكر وزيوت الطبخ. وأضاف: “أتوقع دقيق الكويت مستورد، ما يزرعون دقيق في الكويت”.

وأثار العمار، وبرنامج “فنجان”، سجالات من نشطاء في الكويت، إذ قال مغردون كويتيون إن طرح اسم الدقيق الوطني في البلاد بهدف الانتقاد فقط “أمر مثير للاستهجان”.

لم يتطرق الحوار لأهم جوانب التغذية ولا أي إشارة للعناصر الصحية في الطحين (مثل جنين القمح) عموما، ولم يستند لمعلومات دقيقة.

ولم يبين عمّار جوانب الطحين الكويتي بالتحديد ولم يورد تفاصيل محددة مثل مكونات الطحين سواء كان ذلك في نسب البروتين والنشاء، ومثلا هناك مصادر الدقيق سواء كانت من طحن القمح الصلب وهو غني بالبروتينات والغلوتين ، مما يعطيه بنية خشنة ومرنة مع نسبة أعلى من الغلوتين التي تناسب الخبز أكثر من القمح الناعم قليل البروتين وبه نسبة أكبرمن النشاء ولذلك يناسب الحلويات مثل الكيك وغيرها من المخبوزات.

أنواع القمح والدقيق الناتج من كل منها (المصدر)