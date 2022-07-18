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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

الطاقة والبنوك يقودان ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 2,33%

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الأسهم السعودية تواصل أداءها القوي
الأسهم السعودية تواصل أداءها القوي

قفز مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 4,10% وقطاع البنوك بنسبة 2,47% ليقودا ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم الإثنين بنسبة 2,33% بواقع  262,6 نقطة بنسبة ليغلق عند مستوى 11555 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 5.87 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 163,2 مليون سهم، وارتفعت أسهم 152 شركة فيما تراجعت أسهم 51 شركة.

وارتفع سهم المصافي بنسبة 5,59% إلى 92,60 ريال وسهم أرامكو السعودية” بنسبة 4,19% إلى 38,50 ريال.

أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً فكانت : “معادن” بنسبة 9,9% و”سبكيم العالمية” بنسبة 9,9% و”كيمانول” بنسبة 7,5%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “التأمين العربية” بنسبة 9.9%، “المتحدة للتأمين” بنسبة 6,5% و”الحمادي” بنسبة 3,69%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 419,7 مليون ريال، “الإنماء” بقيمة 399 مليون ريال،  “انعام القابضة” بقيمة 238 مليون ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 0,49% بواقع 100,44 نقطة ليغلق عند مستوى 20711,69 نقطة، بتداولات تجاوزت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 292,8 ألف سهم تقاسمتها 1631 صفقة.

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