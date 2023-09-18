أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن أسواق الطاقة العالمية يجب أن تركز على أمن الطاقة، و أن هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة.

وأضاف خلال حديثه في المؤتمر العالمي للبترول بكندا، أن سلوك منظمة أوبك “حميد” ولا يختلف عن تصرفات البنك المركزي، مضيفاً أن المنظمة لا تستهدف الأسعار، بل تستهدف تقلبات الأسعار.

و قال الوزير السعودي، إن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة ، مضيفا “نريد أن نكون استباقيين وحذرين.

و أوضح إلى أن العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط، كما أن هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة.

كما دافع وزير الطاقة السعودي عن تخفيضات “أوبك+” لإمدادات سوق النفط، قائلا : إن أسواق الطاقة العالمية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات.

وقال الأمير عبد العزيز، خلال جلسة حوارية ضمن المؤتمر والتي تناقش “إمداد العالم بالطاقة بطريقة مسؤولة”، أن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنك المركزي لمعالجة التضخم.

وفيما يتعلق بوكالة الطاقة الدولية أوضح الأمير عبدالعزيز، إنها ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي.