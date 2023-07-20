قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في حديث مع مستثمرين من اليابان : المملكة هي عاصمة الطاقة، وعليكم التفكير في الإنتقال إلى رأس الخير، وكل شيء مهيأ ولا ينقصكم إلا “السوشي”.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للسفينة اليابانية للهيدروجين المسال في ميناء جدة، والتقائه مع المستثمرين اليابانين.

و أضاف :”عليكم التفكير في الانتقال إلى رأس الخير؛ لدينا المشاريع والطموح والرغبة.. و لدينا الصلب والالمنيوم في رأس الخير و لدينا حوض بناء السفن الذي سيكون في رأس الخير وغير ذلك”.

وما يميز الوضع الحالي في حكومة السعودية هو أننا ندعم المستثمرين أيضا نقدم الكثير من الممكنات للمهتمين بالاستثمار في السعودية.. و الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو إحضار “السوشي والساشيمي” المصنوع في اليابان.

آمل أن نقنعكم بطموحاتنا حتى تنتقل شركتكم إلى رأس الخير مع حوض بناء السفن؛ لبناء هذه السفن قريبا.. نحن نعمل في مجال الهيدروجين، ولدى ولي العهد محمد بن سلمان؛ طموح كبير فيما يتعلق بتصدير الهيدروجين.



نحن نامل أن نكون بمشيئه الله أكبر مصدر للهيدروجين سواء في صورته السائلة عبر الناقلات أو عبر الأنابيب ونؤمن بأنه يمكن تحقيق هذه الطموحات.



نقول دائما وسنواصل القول ان هذه الدوله هي عاصمة الطاقة، سنثبت ذلك للجميع أننا سنكون قادرين على تحقيق ما نطمح إليه، وسنحقق التوقعات في كل المجالات سواء في مجال الهيدروكربونات او الهيدروجين النظيف او في تصدير الكهرباء.



وذلك بما يتناسب مع كل التوقعات لتحقيق الحياد الكربوني والوصول للحياد الصفري في الوقت الذي حددناه للمملكة.



كما نود أن يكافئ عملنا في إنتاج الهيدروكربونات منخفض الانبعاثات نحن ننافس جميع من في العالم فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو الميثان فنحن في القمة.

جانب من زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ومعالي وزير الاستثمار م. خالد بن عبدالعزيز الفالح @Khalid_AlFalih إلى #ميناء_جدة_الإسلامي، للوقوف على أداء السفينة اليابانية "Suiso Frontier" تعزيزًا لريادة المملكة عالميًا في قطاع الطاقة. pic.twitter.com/ZFiBMzzw87 — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) July 19, 2023