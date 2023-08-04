مويضي المطيري by مويضي المطيري

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وزير الطاقة السعودي يترأس اجتماع مراقبة إنتاج “أوبك بلس”

مراقبة اتفاقات خفض الإنتاج حتى نهاية 2024

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أكدت لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة “أوبك+” خلال اجتماع اليوم الجمعة، على مراقبة بالاتفاقات المتعلقة بخفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024، والتي تم التوصل إليها في الاجتماع في 4 يونيو.

وقالت المنظمة في بيان، إن بيانات إنتاج النفط في مايو ويونيو تظهر امتثال الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين من خارجها بوجه عام لاتفاقهم بشأن خفض إنتاج الخام.

لجنة المراقبة أعربت عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية لخفض إنتاج النفط طواعية بمقدار مليون برميل يوميا، بهدف استقرار السوق، بالإضافة إلى ذلك أعربت اللجنة عن امتنانها لروسيا لقرار خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً في سبتمبر”، بحسب البيان.

ونوهت اللجنة إلى تعديل وتيرة الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتصبح كل شهرين، مع منح اللجنة أحقية عقد اجتماعات إضافية.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية في 4 أكتوبر.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 14% في يوليو/تموز مقارنة بشهر يونيو/حزيران، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي، حين طغى شح المعروض وزيادة الطلب على النفط على المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على النمو الاقتصادي.

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