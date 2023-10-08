قال وزير الطاقة في دولة الإمارات سهيل المزروعي: أن دول الخليج تقوم بالمزيد من الجهود في مجال الاستثمار، و تنفق أموالاً أكبر في توسعة منظومة الطاقة المتجددة مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.

و دعا الوزير الإماراتي لإيجاد حلول مبتكرة لتسريع وتيرة العمل المناخي، مشيراً إلى أن الدول المنتجة للنفط لها دور رئيسي في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.



وطالب خلال فعاليات أسبوع المناخ المقام في العاصمة السعودية الرياض بضرورة تعزيز الربط بين دول العالم في مجال نقل الطاقة، مشيراً إلى “أننا محظوظون في الخليج، لأننا استثمرنا في الشبكة التي تربط بيننا جميعاً”.





وأضاف أن “المبالغة في الاحتياجات الكهربائية بسبب غياب الربط بين الدول تؤذي البيئة، لأنك بحاجة إلى المزيد من الموارد، واستخلاص هذه الموارد سيؤذي البيئة، وبالتالي؛ فإن إنتاج هذه المواد من دون توفير ربط بين هذه الدول سيكون أمراً يسبب تلفاً للبيئة”.





المزروعي أشار إلى أن دول الخليج “تقوم بالمزيد من الجهود في مجال الاستثمار، وشركات مثل (أكوا باور) و(مصدر) وغيرها التي تقدم أمثلة مميزة في هذا الشأن؛ تستثمر في الكثير من الدول، وتنشر منظومة الطاقة المتجددة فيها”.





وشدد على أن دول الخليج “تنفق أموالاً أكبر في توسعة منظومة الطاقة المتجددة مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، ومقارنة بأي استثمار نضعه حتى في النفط والغاز”، منبهاً بأن “هذا يؤشر إلى مستوى الالتزام لدى قياداتنا فيما يتعلق بدعم هذا الجهد، والتأكد من أننا نمثل منتجين يعوّل عليهم في مجال الطاقة، وليس في مجال النفط والغاز فقط”.