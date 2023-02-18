الطائرة السعودية الإغاثية الـ 12 تصل إلى مطار غازي عنتاب

وصلت إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة تحمل على متنها 75 طنا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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