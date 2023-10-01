الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية.. رابط استعلام أهلية المستفيدين وموعد الصرف

تصدر نتائج أهلية المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية يوم 27 من كل شهر ميلادي، ويمكن لحاملي بطاقة الضمان الاستعلام عنها، وفي حال لم تصبح مؤهلا يمكنك تقديم اعتراض من خلال حسابك على منصة الضمان المطور.

ويصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور شهريًا في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف بداية الشهر الميلادي عطلة رسمية يصرف مباشرة بعد الانتهاء من العطلة.

ويعد الضمان الاجتماعي المطور أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر الأشد احتياجًا، ويمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن حالة أهليتهم واستحقاقهم للمعاش من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور.

وسيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للدفعة 22 في يوم 1 أكتوبر 2023 ويمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن حالة صرف المعاش من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور، أو من خلال تطبيق الضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

فيما يلي خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2023:

الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور عبر الرابط

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اختيار خدمة “الاستعلام عن حالة الأهلية”.

إدخال البيانات المطلوبة، وهي: رقم السجل المدني. رقم المعرف. تاريخ الميلاد.

الضغط على زر “استعلام”.

الاستعلام عن حالة الأهلية

بعد تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور، قم باختيار خدمة “الاستعلام عن حالة الأهلية”.

ستظهر لك صفحة تحتوي على البيانات التالية:

رقم السجل المدني.

رقم المعرف.

تاريخ الميلاد.

حالة الأهلية.

إذا كانت حالة الأهلية “مقبول”، فهذا يعني أنك مؤهل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن حالة صرف المعاش

بعد تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور، قم باختيار خدمة “الاستعلام عن حالة صرف المعاش”.

ستظهر لك صفحة تحتوي على البيانات التالية:

رقم السجل المدني.

رقم المعرف.

تاريخ الميلاد.

حالة صرف المعاش.

إذا كانت حالة صرف المعاش “مستحق”، فهذا يعني أنك ستتلقى معاش الضمان الاجتماعي المطور في يوم 1 أكتوبر 2023 إذا كانت حالة الأهلية “مقبول” ولكن حالة صرف المعاش “غير مستحق”، فهذا يعني أنك ستتلقى رسالة نصية قصيرة من الضمان الاجتماعي المطور تفيدك بأسباب عدم صرف المعاش.

قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور

تتمثل قيمة رواتب الضمان الاجتماعي المطور، على النحو التالي:

يحصل الفرد الواحد على دعم قيمته 1500 ريال.

بينما الفردين يحصلان على دعم قدره 3000 ريال.

الأسرة المكونة من 3 أفراد يكون لهم حق الحصول على دعم 4500 ريال.

الأسرة المكونة من 4 أفراد يحصلون على دعم 6000 ريال.

الأسرة المكونة من 5 أفراد على دعم 7500 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من6 أفراد يكون لهم حق الحصول على دعم 9000 ريال

شروط الضمان المطور الاجتماعي المطور

وفيما يلي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ، أو من إحدى الجنسيات التي حددها النظام.

الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

الدخل: يجب أن يكون دخل الأسرة أو المستفاد أقل من الحد الأدنى للمعاش.

الأصول: يجب ألا يمتلك المستفيد أصولًا ذات قيمة عالية.

المتطلبات: يجب أن يستوفي المتقدم جميع متطلبات النظام.

إنشاء ملف شخصي: يجب على المتقدم إنشاء ملف شخصي له على الموقع، وإكمال البيانات اللازمة لذلك.