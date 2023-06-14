عبر منصة الدعم و الحماية الاجتماعية





اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الساعة الماضية؛ على حسابها الرسمي “تويتر” عن فتح باب اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي، ممن تم اليوم الأربعاء ، وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عنهم في دفعة الشهر الماضي، وذلك لثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم الفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية .



وذكرت الوزارة على حسابها عن بدء إجراءاتها في استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي عند إيقاف صرف المعاش، و تطرقت الوزارة إلى بعض إجراءاتها عند إيقاف صرف المعاش، حيث تستقبل إفادة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”؛ بعدم ثبوت جدية المستفيد بالبحث عن العمل، ليتم إخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال مدة لا تتجاوز الـ10 أيام مع فرص التمكين المقدمة في بوابة طاقات، وعند تجاوز المدة المحددة للاستجابة، بعد منحه 3 فرص دون عذر مقبول؛ تقوم الوزارة بإيقاف صرف المعاش للمستفيد.



كما أوضحت عبر حسابها بـ”تويتر” عن إمكانية تقديم المستفيد الاعتراض على قرار إيقاف صرف المعاش بدء من اليوم، من خلال منصة الدعم و الحماية الاجتماعية مدعم بالمستندات اللازمة.



من جهة يتواصل موقع “أريبيان بزنس” مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثل بوكالة الضمان الاجتماعي؛ للمزيد من التفاصيل التي سيتم نشرها بمجرد وصولها.





إجراءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين. pic.twitter.com/PtRB6x58CO — الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) June 14, 2023