أبل بنت أمبراطوريتها من الصين .. فهل تكون وراء انهيارها؟

في أيلول / سبتمبر من كل عام، تكشف “أبل” النقاب عن أحدث هواتفها من وادي السيليكون. بعد بضعة أسابيع ، يتم شحن عشرات الملايين من أحدث أجهزتها، التي جمعتها جحافل من العمال الموسميين وظفهم موردوها، من المصانع الصينية إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.

عادةً ما يعمل الإصدار السنوي لأجهزة “آيفون” من “أبل” كالساعة، وهو مثال رئيسي على كيفية تحول شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إلى الشركة الأكثر ربحية في عصر العولمة من خلال التنقل بسلاسة بين أكبر اقتصادين في العالم.

لكن هذا العام، كان طرح “آيفون 14” أحدث ضحية للصعوبات المتزايدة لممارسة الأعمال التجارية في الصين. أجبر نهج بكين المتشدد لوقف تفشي وباء “كوفيد-19” والتوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة شركة “أبل” على إعادة النظر في الجوانب الرئيسية لأعمالها في الصين التي كانت من الأسباب الرئيسية لبناء أمبراطورية “أبل”، فهل تكون الصين السبب في تفكك أو ضعف هذه الأمبراطورية؟

وقد دفع تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخراً في مدينة تشنغتشو وتحديداً في المنطقة المحيطة بأكبر مصنع “آيفون” لشركة “أبل”، المسؤولين المحليين إلى طلب إغلاق لمدة سبعة أيام الأسبوع الماضي. ونتيجة لذلك، قالت “أبل” يوم الأحد، إنها لن تتمكن من إنتاج ما يكفي من الهواتف لتلبية متطلبات موسم الأعياد.

وحذّرت شركة «أبل» من أنها ستقوم بتخفيض شحنات هواتف “آيفون 14″، بسبب قيود كوفيد ـ 19 في مصنعها في مدينة تشنغتشو في الصين، وهو مصنعها الأساسي لتجميع «آيفون 14 برو»، و«آيفون 14 برو ماكس”. وقالت إن العملاء سيواجهون أوقات انتظار أطول عند طلب الأجهزة.

قدرة انتاج منخفضة

وذكرت “أبل” في بيان بأن:

المصنع الذي تديره شركة «فوكسكون» يعمل بقدرة منخفضة بشكل كبير.

إمكانية بيع عدد أقل من أجهزة آيفون في كانون الأول / ديسمبر؛

مشكلة في صنع هواتف كافية لتلبية الطلب.

وقالت إنها لا تزال تشهد طلباً قوياً على هذا الطراز المتأثر بالتدابير الاحترازية والذي يتميز بسعر أعلى من طرز الآيفون الأخرى، وتبدأ أسعاره من 999 دولاراً و1099 دولاراً.

وفي الأسبوع الماضي أمرت الصين بإغلاق مدينة تشنغتشو، حيث تقوم «أبل» بإنتاج معظم أجهزة الآيفون.

يكافح المصنع في الصين مع الموظفين الفارين من المنشأة بسبب انتشار الوباء وسياسات الحد من انتشاره.

تواصل الصين اتباع نهج «صفر كوفيد ـ 19» التي تتطلب من مرافق، مثل منشأة آيفون، في تشنغتشو للعمل كحلقات مغلقة، حيث يعزل العمال في مساكن الطلبة، ويعملون في مصانع منفصلة عن العالم الخارجي.

ولم تقدم “أبل” التي يقع مقرها في كوبرتينو بكاليفورنيا توقعات محددة للإيرادات للربع الحالي، استمراراً للنهج الذي تبنته في بداية جائحة كوفيد -19. لكن المحللين يقدرون المبيعات بنحو 128 مليار دولار، وهو رقم قياسي.

وفي مواجهة تباطؤ النمو، أوقفت “أبل” مؤقتاً التوظيف في العديد من الوظائف خارج البحث والتطوير، وهو تصعيد لخطة حالية لخفض الميزانيات التي تتجه إلى العام المقبل، حسبما أفادت “بلومبيرج” الأسبوع الماضي ، نقلاً عن أشخاص على دراية بالموضوع.

تحقيق الكونجرس

وخلال معظم هذا العام ، كانت شركة آبل أيضاً محور تدخل من الحزبين في واشنطن ، حيث أدى القلق بشأن الاستفزازات العسكرية لبكين وطموحاتها التكنولوجية إلى قلب العقيدة حول التجارة الحرة رأساً على عقب.

انتشر خبر في مارس / آذار ، مفاده أن شركة “أبل” تجري محادثات مع شركة تصنيع شرائح ذاكرة صينية غامضة، هي شركة “يانغتسي لتقنية شرائح الذاكرة” ، أو YMTC، لتزويدها بمكونات لجهاز “آيفون 14”.

وقد اصطدم ذلك بالعمل الذي يقوم به ائتلاف من المشرعين في الكونجرس، الذين أمضوا شهوراً في دراسة خصوصيات وعموميات سلسلة التوريد الخاصة بشركة “أبل” في الصين. وأصدرت وزارة التجارة قيوداً الشهر الماضي منعت الشركات الأمريكية من بيع الآلات لشركة YMTC ، مما يجعل من الصعب على “أبل” المضي قدماً في الصفقة.

وأكدت شركة “أبل” علناً أنها تحدثت مع YMTC ، التي لم تستجب لطلبات التعليق. لكن متحدثاً باسم شركة “أبل” رفض التعليق عندما سئل عما إذا كانت الشركة قد تخلت عن إمكانية العمل مع صانع الذاكرة الصيني.

تؤكد التطورات الأخيرة كيف تحولت علاقات “أبل” الوثيقة مع الصين ، التي كانت تعتبر ذات يوم قوة لأعمالها ، إلى عبء على عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

وليس من قبيل المصادفة أن صعود شركة “أبل” من قرب الإفلاس في التسعينيات إلى الشركة الأكثر قيمة في العالم قد تبع عن كثب الصعود الاقتصادي للصين. وكانت رائدة في نموذج الأعمال الأفضل في كلا العالمين: تم تجميع المنتجات المصممة في كاليفورنيا بسعر رخيص في الصين وبيعها للطبقة المتوسطة المتنامية في البلاد.

وقال جيف فيلدهاك ، المحلل في “كاونتربوينت للأبحاث”، وهي شركة أبحاث تكنولوجية، إن تخفيف قيود “كوفيد” قد يسمح لشركة “أبل” بسد بعض نقص الإمدادات لديها وتلبية بعض الطلب، لكن الشركة ستظل تخسر مبيعاتها في موسم العطلات المقبل.

سيكون من الصعب على شركة “أبل” أن تفك ارتباطها بالصين. فقد أمضت الشركة عقدين من الزمن في العمل مع شركاء التصنيع لبناء مصانع ضخمة مدعومة بشبكة واسعة من الموردين في الدولة. وبمرور الوقت، أضافت المزيد من المكونات الصينية إلى منتجاتها واستفادت من انخفاض أسعارها.