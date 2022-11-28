الصين: هل تؤدي الاحتجاجات إلى تهاوي أسعار النفط العالمية؟

مع تصاعد حدة الاحتجاجات في المدن الصينية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، تزداد المخاف بشأن الطلب على النفط من أكبر مستورد له في العالم.

المخاوف بشأن ضعف الطلب أدت إلى تراجع العقود الآجلة للنفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل اليوم الاثنين مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا.

كم يبلغ سعر النفط حاليا؟

سجل خام برنت والخام الأمريكي أدنى مستوياتهما منذ عشرة أشهر الأسبوع الماضي، كما سجلا ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.

هبط خام برنت 3.16 دولار أو 3.3 % ليصل سعره إلى 80.61 دولار للبرميل.

هبط الخام الأمريكي 2.08 دولار أو3.12 % إلى 73.20 دولار للبرميل.

أنهى برنت الأسبوع الأخير منخفضا 4.6 في المئة بينما تراجع الخام الأمريكي 4.7 في المئة.

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توقعات بانخفاضات متتالية لأسعار النفط

يرى محللون أنه من المتوقع أن ينخفض تداول الخام الأمريكي إلى ما بين 70 و 75 دولارا، وأن تظل السوق متقلبة اعتمادا على نتيجة اجتماع أوبك + في الرابع من الشهر المقبل، والذي سيتم فيه تحديد الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي.

كان دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي اقترحوا وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يتراوح بين 65 دولارا و 70 دولارا للبرميل بهدف الحد من الإيرادات لتمويل هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

ومن المقرر تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي في الخامس من ديسمبر المقبل مع بداية حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.

كانت أوبك + قد وافقت في أكتوبر الماضي على خفض المستوى المستهدف من إنتاجها مليوني برميل يوميًا حتى عام 2023.

يذكر أن أكبر انخفاض في سعر النفط حدث يوم 20 أبريل عام 2020، عندما انهارت أسعار خام غرب تكساس وتحوّلت إلى السالب، وبلغ الانخفاض في ذلك اليوم نحو 56 دولارًا للبرميل.

وكان ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والإغلاقات ووقف حركة الطيران، مما أدى لعدم وجود أماكن لتخزين العقود التي انتهت، والتي تُلزم المشتري باستلام النفط ما أدى إلى عرض بيع النفط بالسالب.