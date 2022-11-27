الصين: ما هي الأوراق البيضاء التي يرفعها المحتجون ضد قيود كورونا؟

في إطار تمسك الصين بسياسة صفر كوفيد الصارمة، أعلنت مدينة “شنتشن” الصينية أنها ستحد من نسبة إشغال المطاعم والأماكن المغلقة إلى خمسين بالمئة في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت أنه سيتم منع الوافدين الجدد إلى المدينة الجنوبية من دخول أماكن مثل المسارح وصالات الألعاب الرياضية في الأيام الثلاثة الأولى من وصولهم.

كيف احتج الصينيون على إجراءات الوقاية من كورونا؟

طريقة جديدة لجأ إليها محتجون صينيون للتعبير عن غضبهم من قيود مكافحة كوفيد-19، حيث استخدموا أوراقا بيضاء في معارضة علنية نادرة خرجت إلى شوارع البلاد وكبرى جامعاتها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت طلابا في جامعات في مدن منها نانجينغ وبكين وهم يرفعون أوراقا فارغة في احتجاج صامت، في أسلوب يستخدم لأسباب منها تجنب الرقابة أو الاعتقال.

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والموجة الأحدث من الغضب جاءت بسبب حريق في بناية سكنية أودى بحياة عشرة أشخاص يوم الخميس في أوروميتشي غرب البلاد حيث خضع السكان لإجراءات إغلاق لفترات وصلت إلى مئة يوم، مما أثار تكهنات بأن إجراءات الإغلاق ربما عرقلت فرار السكان من الحريق.

وتجمع المحتجون في شنغهاي في وقت متأخر من مساء السبت لإقامة تأبين بالشموع لضحايا الحريق، مستخدمين أيضا أوراقا بيضاء.

كم يبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين؟

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، إن الصين سجلت ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بلغ 39.791 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36.082 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 39.506 إصابات محلية جديدة، منها 3648 مصحوبة بأعراض، و35.858 بلا أعراض ارتفاعا من 34.909 في اليوم السابق.

كم عدد الوفيات المتأثرة بفيروس كورونا في الصين؟

تم تسجيل حالة وفاة جديدة مقارنة مع عدم تسجيل أي وفيات في اليوم السابق ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5233.

والاحتجاجات العامة في الصين أمر نادر الحدوث إذ أن المساحة المتاحة للمعارضة مُحيت تقريبا في عهد شي، مما أجبر المواطنين على التنفيس عن غضبهم فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي.