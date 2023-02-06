تهدد الصين باتخاذ إجراء “حازم” حيث حذرت الولايات المتحدة من الاستعداد للرد على إسقاط بالون للطقس زعم البنتاغون أنه بالون تجسس أسقط بصاروخ قبالة سواحل كارولينا الجنوبية .

وهذا الرد الصيني الذي وصفته بـ “إجراءات حازمة”، يقول خبراء الدفاع الأمريكيون إنه قد يؤدي إلى “استفزازات أخرى” بعد أن أسقطت الولايات المتحدة أخيرًا “بالون التجسس”. وانتقدت وزارة الخارجية في بكين الليلة الماضية الخطوة ووصفتها بأنها “رد فعل مبالغ فيه وانتهاك خطير للممارسات الدولية”. وأسقطت طائرة مقاتلة من طراز F-22 Raptor البالون بصاروخ جانبي واحد AIM-9X في الساعة 2.38 مساءً يوم السبت ، قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.

(مخطط لبالون الطقس كما نشرته واشنطن بوست بالاستعانة ببيانات من ناسا ولا يظهر أي قدرات تجسس بل لوحات طاقة شمسية)