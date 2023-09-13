السيد العزوني

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الصين تنفي حظر بيع أيفون.. ولكن

السيد العزوني
الصين تنفي حظر أيفون
الصين تنفي حظر أيفون

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء، إن الصين لم تفرض حظرا على شراء واستخدام هواتف أجنبية مثل جهاز أيفون التابع لشركة أبل الأمريكية.

 وجاءت التصريحات ردا على تقارير إعلامية قالت إن بعض الوكالات والشركات الحكومية الصينية طلبت من الموظفين التوقف عن استخدام هواتف أبل في العمل.

وقال ماو نينغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي: “الصين لم تصدر قوانين أو لوائح أو وثائق سياسة تحظر شراء واستخدام الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية مثل أبل”.

وأكد المتحدث ان الحكومة الصينية فقط لاحظت مشاكل أمنية في أيفون وحذرت منها (لم يتم توضيح المشاكل) ولكن لم تحظر الجهاز في البلاد.

وجاء المؤتمر الصحفي بعد ساعات فقط من كشف أبل أحدث طرازات أجهزتها للهواتف المحمولة أيفون وهي: أيفون 15 وأيفون 15 بلس وأيفون 15 برو وأيفون 15 برو ماكس.

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