الصين تنافس أمريكا في الذكاء الاصطناعي

ذكرت وكالة “بلومبيرج” أن شركة “إيفليتك” (Iflytek) الصينية المتخصصة في تقنيات التعرف على الصوت، دخلت في سباق لبناء تكنولوجيا تنافس “تشات جي بي تي” (ChatGPT) التي أنتجتها شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI Inc)، من خلال استعراض حي لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها للأغراض التعليمية واستخدامات المؤسسات، وهو ما يحدث برغم أنَّ بكين كانت أشارت إلى فرض المزيد من الرقابة على هذه الصناعة.

وكشف رئيس مجلس الإدارة لوي كينفينغ عن تكنولوجيا “سبارك ديسك” (SparkDesk) التي أنتجتها الشركة، وذلك من خلال فعالية أُقيمت في مدينة هيفاي الواقعة في شرق البلاد، حيث أجرى عرضاً استخدم فيه أوامر التعرف على الصوت باللغتين الصينية والإنجليزية، وطُلب من تكنولوجيا الرد الآلي تقييم مقالات الطلاب وتأليف قصص افتراضية حول حضور “كونفشيوس” في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 في بكين.

وأتاح هذا الاستعراض للجمهور فرصة طرح الاستفسارات. وقال “ليو” إنَّ الهدف هو تجاوز قدرات “أوبن إيه آي” في اللغة الصينية والوصول إلى معايير “تشات جي بي تي” باللغة الإنجليزية.

وأضاف “ليو”، خلال الحدث الذي أُقيم السبت أنَّ: “تأثير هذه التكنولوجيا التوليدية للذكاء الاصطناعي لا يقل أهمية عن تأثير نشأة الكمبيوتر الشخصي أو الإنترنت”، وتابع: “علينا بذل قصارى جهدنا للتعلم من (تشات جي بي تي)، وحتى السعي لتجاوزها”.

وكانت أعلى جهة إشرافية على الإنترنت في بكين قد نشرت مسودة إرشادات تفرض مراجعة أمنية بشأن تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية. على الرغم من ترحيب المستثمرين في البداية بإعلانات النماذج اللغوية الكبيرة من شركة “بايدو” (Baidu Inc) و”سينس تايم غروب” (SenseTime Group Inc)؛ كان هناك شك متزايد حول مخاطر حدوث فقاعة. وخلال اجتماع المكتب السياسي الصيني الشهر الماضي، شدّد المسؤولون على الحاجة إلى الاهتمام بتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن للتخفيف من المخاطر أيضاً.

كذلك سادت مخاوف بشأن قدرة الشركات الصينية للحصول، على المدى الطويل، على الرقائق المتطورة اللازمة لنماذج اللغة واسعة النطاق. حُظرت “إيفليتك” من شراء مكونات أمريكية مهمة بعد إدراجها ضمن القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية في عام 2019 لدورها المزعوم في مراقبة الأقليات في شينغيانغ.

وتواجه الشركات الصينية عقبة إضافية متمثلة في تدريب خدمات الدردشة الآلية لحظر المعلومات الحساسة أو المثيرة للجدل التي يحظرها الحزب الشيوعي عبر الإنترنت، فضلاً عن القيود المفروضة على مجموعات البيانات التي يمكن استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ولا تزال “بايدو”، التي أطلقت تطبيق “إرني بوت” (Ernie Bot) خلال عرض مسجل مسبقاً في مارس، تعتبر المنافس الرئيسي في الصين. وقالت شركات، مثل “بايدو” و”علي بابا غروب هولدينغ” (Alibaba Group Holding)، إنَّها ستدمج الذكاء الاصطناعي في مجموعة منتجاتها، على غرار دمج “تشات جي بي تي” من “مايكروسوفت” في متصفح “إيدج” (Edge) الخاص بها، و”بارد” (Bard) الخاص بشركة “غوغل” في نتائج بحثها.