الصين تلغي شرط فحص كورونا المستجد على القادمين تشجيعا للسياحة

ألغت الصين شرط اختبار كورونا المستجد (PCR) للمسافرين القادمين في محاولة لتسهيل الحركة السياحية وسيُطلب من الزائرين الذين يدخلون الصين فقط إظهار نتائج سلبية لاختبار المستضد أنتيجين الفوري الذي تم اجراءه خلال 48 ساعة سابقة لوقت الوصول وفقا لما أكدته ماو نينغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين يوم الثلاثاء.

وأضافت أنه لن يُطلب من شركات الطيران بعد الآن التحقق من نتائج الاختبارات قبل المغادرة. وفي الإحاطة الإعلامية يوم الأربعاء ، قال خه تشينغهوا ، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية ، إن عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 في أوائل أبريل قد انخفض إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر. على الرغم من ارتفاع الأرقام بشكل طفيف منذ منتصف أبريل ، إلا أنه من غير المرجح تفشي المرض على المدى القصير.

وكانت الصين تفرض على مدى السنوات الثلاث الماضية وحتى اليوم، مجموعة من القيود لمواكهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد ، بما في ذلك عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية المنتظمة. ولكن بعد أن أضرت القيود بالاقتصاد وأثارت احتجاجات ، تراجعت الحكومة فجأة عن الإجراءات المرهقة في ديسمبر واتخذت خطوة كبيرة لإلغاء قاعدة الحجر الصحي في أوائل يناير.

واستأنفت الصين الشهر الماضي إصدار جميع أنواع التأشيرات في إطار مساعيها لإنعاش السياحة. ومع ذلك ، فقد احتفظت بمتطلبات اختبار PCR للركاب القادمين من بعض البلدان ، وهو مطلب مكلف كان رادعًا رئيسيًا للزوار.

تعتبر اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل- بي سي آر PCR دقيقة للغاية ولكنها تكلف الوقت والمال ، بينما يسهل الحصول على اختبارات المستضد أنتيجين الفوري. وقال ماو “لمزيد من تسهيل السفر عبر الحدود ، تتخذ الصين خطوات جديدة لتحسين متطلبات اختبار ما قبل المغادرة مسترشدة بمبدأ ضمان السفر الآمن والمنظم والحفاظ على الإجراءات مستندة إلى العلم وموجهة بشكل جيد”.