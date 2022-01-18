الصين تلغي بيع تذاكر الأولمبياد الشتوية مع عودة تفشي كوفيد

أ ف ب)

أعلنت لجنة تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 الإثنين إلغاء بيع التذاكر للجمهور بسبب الوضع الوبائي “المعقد” في الصين، في قرار مفاجئ يأتي قبل ثلاثة أسابيع من بدء المنافسات.

وكان من المزمع بيع التذاكر للمقيمين في الصين فقط وتمكينهم من حضور الألعاب بين 4 و20 شباط/فبراير 2022.

لكن لجنة التنظيم ألغت بيع التذاكر “نظرا إلى أن الوضع الوبائي لا يزال صعبا ومعقدا” في البلاد حيث تشهد العديد من المدن تفشيا لكوفيد في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت اللجنة في بيان “من أجل حماية صحة الموظفين والمتفرجين وسلامتهم… تقرر تعديل الخطة الأولية (وسيتم بدلا من ذلك) تنظيم دخول المتفرجين في مواقع (إقامة الألعاب)”.

ولم تحدد لجنة التنظيم كيف سيتم اختيار الجمهور أو ما إذا كان سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي قبل الذهاب إلى الملاعب ومنحدرات التزلج.

ووفق مصادر، يمكن توجيه الدعوات خصوصا إلى موظفي القطاع العام وموظفي الشركات العامة.

وصل عدد الإصابات الجديدة بكوفيد في الصين الإثنين إلى أعلى مستوياته منذ آذار/مارس 2020، والسلطات في حالة تأهب خصوصا مع اقتراب موعد الألعاب.

وتم الإبلاغ عن عدد محدود للغاية من الإصابات الجديدة بلغ 223 حالة، بعضها بالمتحورة أوميكرون الشديدة العدوى. وتواجه مناطق عدة في البلاد عودة لتفشي الوباء في الأسابيع الأخيرة.

– رسائل ملوثة؟ –

سجلت مقاطعة غوانغدونغ جنوب البلاد التي تعتبر كانتون عاصمة لها، تسع إصابات محلية جديدة بكوفيد، بعضها بالمتحورة أوميكرون.

في هذه المقاطعة، طلبت مدينة زوهاي المجاورة لماكاو من سكانها تجنب السفر إلى مناطق أخرى وبدأت الإثنين إجراء فحوص مكثّفة وأغلقت المدارس.

كما تم الإبلاغ عن 68 إصابة أخرى بفيروس كوفيد في مقاطعة خنان وسط البلاد المتاخمة لخوبي حيث ستقام بعض المنافسات. واتخذت تدابير احتواء جزئية وفحصت ملايين السكان.

قبل أقل من ثلاثة أسابيع من أولمبياد بكين الشتوية، تعمل السلطات على ضبط الوضع الوبائي خصوصا أن العاصمة الصينية أبلغت في نهاية هذا الأسبوع عن أول إصابة بأوميكرون.