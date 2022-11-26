الصين تكشف حجم استثماراتها في قطاع النقل.. رقم قياسي

أعلنت وزارة النقل الصينية زيادة قياسية في حجم استثماراتها في قطاع النقل البري والمائي خلال 10 أشهر، مشيرة إلى أنها بلغت 345 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” عن بيان للوزارة أن استثمارات الصين في الأصول الثابتة للنقل البري والمائي نمت بشكل مطرد في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، لتبلغ ما يقرب من 2.47 تريليون يوان (ما يعادل 345 مليار دولار أمريكي) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي.



وأوضح البيان أن الاستثمار في النقل البري بلغ 2.34 تريليون يوان، بزيادة 9.6 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع الاستثمار في الممرات المائية الداخلية بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي إلى 63.4 مليار يوان، وزادت استثمارات الممرات المائية الساحلية بنسبة 8.2 في المائة عن العام السابق إلى 65.2 مليار يوان.

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني مزيدا من التعافي في بقية عام 2022، فمن المقرر أن تحقق الحزمة الاقتصادية التحفيزية الحكومية عوائد مثمرة في الربع الرابع من هذا العام، حسب ما أفاد أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، 16 نوفمبر.

ونقلت “شينخوا” عن منغ وي المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، قوله:

• إحصاءات أكتوبر أظهرت أن اقتصاد الصين صمد أمام تأثيرات عوامل متعددة من الداخل والخارج وحافظ على تعاف مطرد.

• التعافي الاقتصادي والاستقرار في المجالات الرئيسية يتسارعان، حيث يتم تطبيق حزمة سياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتدابير المتابعة بشكل تدريجي.

• هذا سيزيد من سلاسة الدورة الاقتصادية ويعزز تعافي طلب السوق، ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي على مدار العام بأكمله.

• بالنظر إلى المستقبل ستواصل الحكومة تكثيف الجهود لتوسيع الاستثمار الفعال، وزيادة الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الفردية، وتنفيذ سياسات استقرار التوظيف.