بمليون خبير الصين تقترب من حسم سباق الذكاء الاصطناعي.. تحذير من رئيس إنفيديا

أفادت تقارير صحفية أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ أكد صراحةً في اجتماع خاص في تايبيه بأن الصين ستكون الرابح الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر المقبلة لأسباب أهمها أن لديها مليون شخص مُكرّس بالكامل للذكاء الاصطناعي، بينما لا يتجاوز عدد الخبراء بالذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون 20 ألفًا. كما تسبت قيود التصدير الأمريكية بحشد الصين للقدرات والكوادر الوطنية بأكملها للفوز في هذا السباق ؛ “ظنّت واشنطن أنها تُوقف الصين، لكنها في الواقع تُسرّعها”. ويضيف أن أداء معالج هواوي يُقارب أداء إنفيديا، حيث يتخلف معالج هواوي أسيند (Ascend 910C) بنسبة 8-12% فقط، ويبلغ إنتاجه الشهري 200 ألف وحدة. ويضيف هوانغ أنه يتوقع بحلول عام 2027، تجاوز قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في الصين إجمالي قوة جميع الدول الأخرى مجتمعةً. ولفت تقرير رويترز حول تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، حول فوز الصين في سباق الذكاء الاصطناعي واعتقاده بأن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة في تطوير الذكاء الاصطناعي وقوة الحوسبة و شدد هوانغ على الأهمية الاستراتيجية لقاعدة مطوري الذكاء الاصطناعي الكبيرة في الصين وسوقها، قائلاً إن السياسات الأمريكية التي تحد من وصول المطورين الصينيين إليها تضر بقدرة أمريكا التنافسية على المدى الطويل.

و سلط هوانغ الضوء على التوتر المستمر بشأن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية منعت فعليًا أحدث رقائق إنفيديا، مما أثر على قدرة إنفيديا على البيع في الصين. كما أعرب هوانغ عن قلقه إزاء الوتيرة السريعة لتبني الذكاء الاصطناعي وتطويره في الصين، عازيًا ذلك جزئيًا إلى تساهل القيود الصناعية وموارد الطاقة الكبيرة في الصين، كما شدد على حجم القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين (حوالي 50% من الإجمالي العالمي) وحصتها في السوق التكنولوجية (حوالي 30%)، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة للصين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتطوير الرقائق المحلية. و يأمل هوانغ أن تُبنى البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي على التكنولوجيا الأمريكية، لكنه يُدرك أن السياسات الإقصائية قد تُلحق الضرر في نهاية المطاف بمصالح الولايات المتحدة، مما يُشير إلى ضرورة التعاون مع السوق الصينية رغم التحديات. يشمل السياق المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، والابتكار، واللوائح، مع إقرار هوانغ بأن هواوي والشركات الناشئة الصينية تُطور تقنيات رقائق الذكاء الاصطناعي رغم القيود.