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Posted inأخبار أريبيان بزنسذكاء اصطناعي

الصين تفرض قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعي

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أصدرت الصين مبادئ توجيهية جديدة تحدّ من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، في الوقت الذي تشجّع على التنمية الصناعية.

وذكرت وكالة “رويترز” أنّ إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) ستنشر هذه اللوائح الموقتة الجديدة لتدخل حيّز التنفيذ في 15 آب / أغسطس المقبل.

وأشارت التقارير إلى أنّ الإرشادات ستؤثّر فقط على المنظّمات التي تقدّم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية للجمهور. أمّا الشركات التي تقوم بتطوير نفس التكنولوجيا من دون إتاحتها للاستخدام العام فلا تنطبق عليها التدابير.

وتنصّ الإرشادات على أنّ خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية يجب أن “تلتزم بالقيم الأساسية للاشتراكية”، وألّا تحاول الإطاحة بسلطة الدولة أو النظام الاشتراكي، في وقت أزالت القواعد الجديدة الغرامات المحتملة التي تصل إلى 100000 يووان (13999 دولاراً) بسبب الانتهاكات، بحسب “سي أن أن“.

وكانت الصين تبحث عن طرق لتعزيز عروضها التوليديّة للذكاء الاصطناعي وتأمل في أن تصبح المزوّد الرائد للإطاحة بهيمنة الولايات المتحدة الحالية.

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