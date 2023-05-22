أعلنت الصين أن منتجات الشرائح التي تصنعها الشركة الأمريكية العملاقة ميكرون تكنولوجي Micron Technology تشكل خطراً على الأمن القومي. وقالت هيئة تنظيم الفضاء السيبرانيي في البلاد يوم الأحد أن أكبر صانع لرقائق الذاكرة في أمريكا يمثل “مخاطر جدية على أمن الشبكة”. وهذا يعني أنه سيتم حظر رقائق الشركة من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تعد هذه أول خطوة رئيسية من الصين ضد شركة أمريكية لتصنيع الرقائق ، مع تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن. وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC) في بيان: “وجدت المراجعة أن منتجات ميكرون تنطوي على مخاطر أمنية خطيرة للشبكة ، كما تشكل مخاطر أمنية كبيرة لسلسلة إمداد البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين ، مما يؤثر على الأمن القومي للصين”. ولم تذكر الإدارة الصينية تفاصيل المخاطر التي قالت إنها عثرت عليها أو التي وجدتها في منتجات ميكرون. وأكد متحدث باسم شركة ميكرون لبي بي سي أن الشركة “تلقت إشعار الإدارة الصينية عقب مراجعتها لمنتجات ميكرون المباعة في الصين”. وأضافوا “نحن نقيم النتيجة ونقيم خطواتنا التالية. ونتطلع إلى مواصلة المشاركة في المناقشات مع السلطات الصينية”.

وردا على ذلك ، قالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع الحلفاء لمعالجة ما أسمته “تقلبات سوق رقائق الذاكرة الناجمة عن تصرفات الصين”. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية: “نحن نعارض بشدة القيود التي لا أساس لها في الواقع”. وأضافت أن “هذا الإجراء ، إلى جانب المداهمات الأخيرة واستهداف الشركات الأمريكية الأخرى ، يتعارض مع تأكيدات [الصين] بأنها تفتح أسواقها وتلتزم بإطار تنظيمي شفاف”. جاء إعلان الإدارة الصينية بعد يوم من اجتماع لقادة مجموعة السبع في اليابان الذي أصدر بيانًا ينتقد سجل الصين في مجال حقوق الإنسان والسياسات الاقتصادية وزيادة الوجود العسكري في شرق وجنوب بحر الصين.

حضر الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون سانجاي ميهروترا قمة مجموعة السبع في هيروشيما كجزء من مجموعة من قادة الأعمال. في الأسبوع الماضي ، قالت الشركة إنها ستستثمر حوالي 500 مليار ين (3.6 مليار دولار ؛ 2.9 مليار جنيه إسترليني) لتطوير التكنولوجيا في اليابان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من كوريا الجنوبية حث شركات الشرائح الكورية عدم دعم السوق الصينيّة إذا حظرت بيجينغ شركة الرقائق الأميركية “ميكرون” “”، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشيل تايمز. وكانت إدارة الفضاء السيبراني الصينيّة أعلنت في شهر آذار أنها ستجري مراجعة للأمن السيبراني للمنتجات المباعة للبلاد بوساطة “ميكرون”، التي ردت وقتها بأنها تتعاون مع الحكومة الصينية، وأن عملياتها في بيجينغ تسير بشكل طبيعي. أما أميركا فكانت قد اقترحت الشهر الماضي فرض قيود على شركات أميركية لتصنيع الرقائق تتلقّى تمويلاً يتعلّق بالتصنيع والأبحاث، وتشمل الاستثمار في دول مثل الصين وروسيا.

من جهتها، أعلنت اليابان في وقت سابق من شهر نيسان الجاري أنّها ستبدأ بتقييد صادرات معدّات صنع أشباه الموصلات المتقدّمة إلى الصين في الربيع، بعد أن تعدّل قانوناً لديها للسّماح لها بذلك التغيير. ولكن تقرير الصحيفة أفاد بأن واشنطن طلبت إلى سيول حثّ شركتي “سامسونغ” و إس كي هاينكس”SK Hynix” على التراجع عن تعزيز مبيعاتها إلى الصين إذا حظرت شركة الرقائق الأميركية “ميكرون”.