الصين.. ثبات أسعار الفائدة الرئيسية للقروض وسط تحديات مزدوجة

حافظت الصين على ثبات أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لشهر أبريل، وذلك للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تهدف إلى موازنة دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وبحسب بيانات المركز الوطني للتمويل بين البنوك، فقد استقر سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل عام واحد، وهو مقياس أساسي لتكاليف الاقتراض، عند 3.45%، بينما ظل سعر الفائدة لأجل أكثر من خمس سنوات، والذي يُستخدم كمرجع لتحديد أسعار الرهن العقاري، ثابتًا عند 3.95%.

يأتي هذا القرار متماشياً مع توقعات جميع المحللين الماليين الذين استطلعتهم بلومبيرج. وتواجه صانعي السياسة النقدية في الصين معضلة صعبة، حيث يسعون إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الطلب على الاقتراض دون الإضرار باستقرار اليوان. فمن ناحية، قد تساعد السياسة النقدية المتساهلة في دعم النشاط الاقتصادي، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تفاقم الضغوط على العملة وجذب تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وتشير بعض المؤشرات إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يشهد بعض التباطؤ في الأشهر الأخيرة، حيث تباطأت وتيرة الصادرات والنمو الصناعي. وتأمل السلطات الصينية أن يساعد الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في دعم الاستهلاك والاستثمار، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

ومع ذلك، تُثير سياسة أسعار الفائدة الثابتة مخاوف بشأن استقرار اليوان، خاصة في ظلّ التباين المتزايد بين السياسة النقدية المتساهلة في الصين والسياسة المتشددة المتبعة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي. فقد أدى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، مما وضع ضغوطًا على اليوان الصيني.

وتُشير التقديرات إلى أن بنك الشعب الصيني قد يتخذ خطوات إضافية لدعم اليوان، مثل التدخل في سوق الصرف الأجنبي أو فرض قيود على تدفقات رأس المال.