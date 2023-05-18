الصين تتهم الجيش الأمريكي بجمع بيانات الحمض النووي للعرب في الشرق الأوسط

قالت الخارجيّة الصينيّة بأن الجيش الأمريكي يجمع ويستخدم على نطاق واسع، بيانات الحمض النووي للآسيويين والأوروبيين الآريين والعرب في الشرق الأوسط. وقال الجيش بأن ذلك يأتي لاستهداف عرق معيّن بأسلحة بيولوجية.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين (الأربعاء) اتهام الولايات المتحدة الصين بجمع البيانات الجينية، مشيرا إلى أن الاتهام لا يستند إلى أساس ولا يعني شيئا سوى اختلاق مواد إخبارية مزيفة مثيرة.

وأضاف وانغ، “تقوم الولايات المتحدة بجمع واستخدام المعلومات الجينية على نطاق واسع”، مضيفا أنه وفقا لصحيفة ((وول ستريت جورنال))، فقد صاغ البنتاجون خطط بحث وتطوير لضرب المعارضين بأسلحة معدلة وراثيا. وكشف المتورطون في هذه العمليات أن الجيش الأمريكي يجمع البيانات الجينية للصينيين الآسيويين والأوروبيين الآريين والعرب الشرق أوسطيين.

Pentagon has reportedly made plans for hitting opponents with genetically engineered weapons. The genomic data of Asian Chinese, European Aryans and Middle Eastern Arabs all on a list to be collected by the US military. pic.twitter.com/4oOQocFgWa — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 10, 2023

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين بجمع بيانات الجينوم البشري للأقليات القومية في شينجيانغ والتبت، لاستخدام ذلك ضد هذه الأقليات، كشكل إضافي من أشكال السيطرة والمراقبة.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي يومي عندما طُلب منه التعليق على الاتهام الموجه من الجانب الأمريكي إن الصين دولة يحكمها القانون، وإن خصوصية جميع المواطنين الصينيين محمية بموجب القانون، بغض النظر عن خلفياتهم القومية.