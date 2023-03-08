تتفوق الصين على الولايات المتحدة في السباق التكنولوجي في جميع المجالات باستثناء عدد قليل منها حسب ما توصلت إليه مؤسسة فكرية ترصد تقدم الدول أكثر التقنيات حيوية، وتوصلت دراسة استمرت لمدة عام إلى أن الصين تتصدر القائمة في 37 من 44 مجالًا تتبعها ، مع احتمال احتكار مجالات مثل المواد النانوية والبيولوجيا التركيبية.

وحسب رصد المؤسسة الاسترالية وهي مركز الفكر التابع لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي فإن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تخسر السباق مع الصين لتطوير تقنيات متقدمة والاحتفاظ بالمواهب ، مع احتمال احتكار بكين لخبرات متفوقة في بعض المجالات.

تقود الصين 37 من 44 تقنية تشمل مجالات بارزة مثل كل من البطاريات الكهربائية ، والأنظمة الفرط صوتية hypersonics ، واتصالات التردد الراديوي المتقدمة مثل الجيل الخامس 5G و 6G. ويورد التقرير ، الذي نُشر الخميس الماضي ، إن الولايات المتحدة كانت رائدة في التقنيات السبع المتبقية فقط مثل اللقاحات والحوسبة الكمية وأنظمة الإطلاق الفضائية.

تتفوق الصين في تطوير تقنيات التردد الراديوي المتقدمة مثل الجيل الخامس 5G و 6G

استندت النتائج إلى أبحاث أجرتها على جوانب “عالية التأثير” في مجالات التكنولوجيا الحاسمة والناشئة ، مع التركيز على الأوراق التي تم نشرها في المجلات رفيعة المستوى والتي تم الاستشهاد بها بشكل كبير في الأبحاث اللاحقة.

تتفوق الصين على الولايات المتحدة في إنتاج البحث العلمي بعد أن بنت الأسس لتضع نفسها كقوة عظمى رائدة في العلوم والتكنولوجيا في العالم ، وذلك من خلال التفوق المذهل في بعض الأحيان في الأبحاث عالية التأثير عبر غالبية مجالات التكنولوجيا الحرجة والناشئة”. “يُظهر متتبع التكنولوجيا الحرجة أنه بالنسبة لبعض التقنيات ، توجد أكبر 10 مؤسسات بحثية رائدة في العالم في الصين وتقوم بشكل جماعي بتوليد أوراق بحثية عالية التأثير تسع مرات أكثر من الدولة التي تحتل المرتبة الثانية (غالبًا الولايات المتحدة).

وأضاف التقرير أن الأكاديمية الصينية للعلوم احتلت المرتبة الأولى أو الثانية في معظم التقنيات الـ 44 المدرجة وجرى رصدها. “نرى أيضًا أن جهود الصين يتم تعزيزها من خلال استيراد المواهب والمعرفة: خمس أوراقها عالية التأثير يتم تأليفها من قبل باحثين حاصلين على تدريب بعد التخرج في إحدى الدول التي تعرف بتحالف “العيون الخمس”، وهو تحالف استخباراتي الذي يضم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد الشهر الماضي أكد أن الولايات المتحدة “تستثمر في الابتكار الأمريكي ، في الصناعات التي ستحدد المستقبل ، وأن حكومة الصين عازمة على الهيمنة في تلك المجالات”.

لكن المعهد قال إن الصين مرشحة لاحتكار ثماني تقنيات ، بما في ذلك المواد النانوية والتصنيع ، والهيدروجين والأمونيا للطاقة ، والبيولوجيا التركيبية.

(صورة لبطارية تعتمد تقنية النانو للشحن السريع من جامعة سانفورد الأمريكية)

التقرير أكد إن خطوات الصين في مجال الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ذات القدرة النووية في عام 2021 لا ينبغي أن تكون مفاجأة لوكالات المخابرات الأمريكية “لأنه ، وفقًا لتحليل البيانات لدينا ، على مدار السنوات الخمس الماضية ، أنتجت الصين 48.49٪ من الأوراق البحثية عالية التأثير في العالم. في محركات الطائرات المتقدمة ، بما في ذلك التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، وتستضيف سبعة من أفضل 10 مؤسسات بحثية في العالم في هذا المجال “.

وجد المعهد أيضًا أن البيانات تشير بعد ذلك إلى مجموعة صغيرة من الدرجة الثانية من البلدان بقيادة الهند والمملكة المتحدة: تشمل البلدان الأخرى التي تظهر بانتظام في هذه المجموعة – في العديد من المجالات التكنولوجية – كوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا وإيطاليا ، وفي كثير من الأحيان ، اليابان ،”

كشف المعهد أن أبحاثه تم تمويلها من قبل مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ومنحة من مشروع الدراسات التنافسية الخاصة ، وهي مؤسسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لأمريكا على المدى الطويل (Special Competitive Studies Project). كما دعا المعهد الديمقراطيات إلى إنشاء صناديق ثروة سيادية كبيرة للبحث والتطوير والابتكار في التكنولوجيا الهامة التي يضيفونها كل عام. وتقترح تخصيص 0.5٪ إلى 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي ، مع الاستثمار المشترك من الصناعة. وقالت إنه بينما يتعين على صناديق الثروة السيادية أن تدعم البرامج الواعدة ، يجب على الحكومات أيضًا تخصيص بعض الأموال للمبادرات عالية المخاطر وعالية المكاسب.

ما يغفله التقرير، ولعل ذلك لأن الجانب البشري لا تشمله تلك الدراسة التي تمول بهدف استفادة شركات معينة أحيانا، هو أن الصين نجحت بانتشال 770 مليون من الفقر في الأرياف الصينية بفضل الحوكمة وتطبيق سياسات ناجحة على مدى عقود.