الصين تأمر بعدم استخدام آيفون وهواتف أجنبية في الوكالات الحكومية

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن أشخاص مطلعين أن الصين أمرت المسؤولين في الوكالات الحكومية المركزية بعدم استخدام أجهزة “آيفون” من صنع شركة “أبل” وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل أو إحضارها إلى المكتب.

وقال الأشخاص إن الموظفين تلقوا هذه التعليمات من رؤسائهم في مجموعات الدردشة أو الاجتماعات في مكان العمل خلال الأسابيع الأخيرة. ويعد هذا التوجيه أحدث خطوة في حملة بكين لخفض الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز الأمن السيبراني، ويأتي وسط حملة للحد من تدفق المعلومات الحساسة خارج حدود الصين.

وقد يكون لخطوة بكين تأثير سلبي على العلامات التجارية الأجنبية في الصين، بما في ذلك شركة أبل. وتهيمن شركة أبل على سوق الهواتف الذكية المتطورة في البلاد وتعتبر الصين واحدة من أكبر أسواقها، حيث تعتمد عليها في حوالي 19% من إجمالي إيراداتها.

ولم يكن من الواضح مدى اتساع دائرة الموظفين المشمولين بالأوامر، ولكن تم إرسال رسائل مماثلة إلى الموظفين في بعض الهيئات التنظيمية الحكومية المركزية.

ولم يستجب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني وأبل على الفور لطلبات “وول ستريت جورنال” بالتعليق.

وقالت المصادر إن بكين منعت منذ سنوات المسؤولين الحكوميين في بعض الوكالات من استخدام هواتف آيفون في العمل، لكن الأمر تم توسيعه الآن. ويشير الأمر الأخير أيضاً إلى الجهود المكثفة التي تبذلها بكين لضمان تطبيق قواعدها بصرامة.

وتعكس القيود التي فرضتها الصين حظرا مماثلا في الولايات المتحدة ضد شركة هواوي وكذلك ضد المسؤولين الذين يستخدمون “تيك توك” المملوكة للصين، مع قلق القوتين العظميين بشأن تسرب البيانات وسط التركيز المتزايد على الأمن القومي حيث تحوم العلاقات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عقود.

وتحث بكين وكالاتها الحكومية والشركات المملوكة للدولة على استبدال التكنولوجيا الأجنبية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل والبرمجيات، بمنتجات محلية تعتبرها آمنة ويمكن التحكم فيها.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الحكومة الصينية قيدت استخدام مركبات تسلا من قبل الموظفين العسكريين وموظفي الشركات الرئيسية المملوكة للدولة في عام 2021، مشيرة إلى مخاوف من أن البيانات التي تجمعها السيارات يمكن أن تكون مصدراً لتسريبات تضر بالأمن القومي. ومع ذلك، استمرت سيارات تسلا في البيع بشكل جيد في البلاد.