أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، اليوم الأربعاء، عن إيداع أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق لشهر أبريل/نيسان.

وجاء ذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030– لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن إجمالي الدعم للشهر الحالي جرى تخصيصه لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو/حزيران 2017 حتى أبريل/نيسان 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.

وأشاد بن ماضي بالتزام مستفيدي منتج البناء الذاتي بتحديث مراحل البناء خلال الفترة الماضية، موضحاً أن أكثر 50 بالمئة من إجمالي المستفيدين ممن أكملوا 3 سنوات أو 12 شهراً من توقيع عقودهم التمويلية تمكنوا من تحديث مراحل البناء عبر الموقع الإلكتروني للصندوق عقب إطلاق الخدمة، مُنوهاً بأهمية تحديث مراحل البناء الذاتي لضمان دعم الصندوق لمستفيدي المنتج واستمرار الدعم السكني لهم.

ويقدم الصندوق العقاري أكثر من 43 خدمة من خدمات برامج الدعم السكني، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، ومنصة المستشار العقاري، بالإضافةً لأجهزة الخدمات الذاتية في كافة فروعه وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

وكان من المفترض أن يتم الإيداع يوم الإثنين الماضي 24/4/2023 إلا أنه تم تأجيله بسبب مصادفة موعد الإيداع مع يوم إجازة رسمية.

برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار).

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعماً شهرياً يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 بالمئة كحد أدنى و100 بالمئة كحد أعلى.

ويُحوّل المبلغ إلى حساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وتبذل السعودية جهوداً لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 بالمئة في العام 2030.