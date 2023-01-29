الصندوق العقاري: نسبة تملك السعوديين للسكن تخطت 60%

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي أن نسبة تملك المواطنين للسكن بلغت أكثر من 60 بالمئة وفق آخر إحصائية رسمية للإحصاء صدرت في العام 2020.

وأوضح المتحدث باسم الصندوق حمود العصيمي أن الجهود متواصلة من أجل رفع النسبة إلى 70 بالمئة بحلول العام 2030.

وتسعى وزارة الإسكان إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر مناسب ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70 بالمئة بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030.