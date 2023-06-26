الصندوق العقاري السعودي”يودع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني”

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.



وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، بحسب “وكالة الأنباء السعودية”؛ أن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 916 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2022 تجاوز 49.3 مليار ريال.



‏‎وبيّن أن الصندوق اعتمد أكثر من 115 ألف طلب تحديث لمراحل البناء من إجمالي 148 ألف، هم قوام مستفيدي مُنتج البناء الذاتي، مؤكداً أن القنوات الإلكترونية متاحة لباقي المستفيدين لتحديث مراحل بناء منازلهم وفق المعايير الهندسية والفنية.



ونوّه الرئيس التنفيذي للصندوق إلى ما أقرته لائحة الدعم السكني والعقود التمويلية مع الجهات ذات الصلة، بالتأكيد على التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي، وهي: بدء البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكماله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مُشدداً على استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي “سكني”، تحقيقاً لأهدافه الإستراتيجية بشأن تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني، بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.



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