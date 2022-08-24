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Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمار

الصندوق السيادي القطري يخطط لاستثمار 3 مليارات دولار في باكستان

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جهاز قطر للاستثمار يستهدف القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في باكستان
جهاز قطر للاستثمار يستهدف القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في باكستان

أعلن جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، عن تطلعه للاستثمار بمبلغ 3 مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في جمهورية باكستان الإسلامية.

ويقوم جهاز قطر للاستثمار الذي يبلغ حجمه 445 مليار دولار بتقييم الاستثمارات الاستراتيجية في المطارات الرئيسية في البلاد في إسلام أباد وكراتشي، وكذلك في قطاعات الطاقة المتجددة والطاقة والضيافة، كما أوردت “بلومبيرج” نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات خاصة، إن استثمارات جهاز قطر للاستثمار قد تتداخل جزئياً مع ملياري دولار من الدعم الثنائي الذي خططت له قطر بالفعل لباكستان. وقال الأشخاص إن الصندوق قد يستثمر في نهاية المطاف أكثر أو أقل من 3 مليارات دولار اعتماداً على تقييمات الأصول والفرص، دون تحديد إطار زمني.

وستحصل باكستان أيضاً على مليار دولار من تمويل النفط من المملكة العربية السعودية ومبلغ مماثل من الاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دول الخليج غالباً مزيجاً من الودائع والتعهدات الاستثمارية عندما تقدم المساعدة للدول.

وسجلت الروبية الباكستانية أفضل أداءً على مستوى العالم هذا الشهر وقد ارتفعت بنسبة 9% منذ انخفاضها إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، وفقاً للبيانات التي تتبعها “بلومبيرج”.

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