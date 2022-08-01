الصندوق السيادي السعودي ينجز إكتتابه بـ 23,97% في كابيتال بنك

أعلن “كابيتال بنك” أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق في بيان اليوم عن إنجاز الإجراءات الخاصة باكتتاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ63 مليون سهم وبنسبة 23.97% من رأسمال المجموعة بقيمة 131.2 مليون دينار أردني (185 مليون دولار)، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بنفاذ اتفاقية الاكتتاب والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي وقع في حزيران / يونيو الماضي على اتفاقية اكتتاب مع مجموعة “كابيتال بنك”، يصبح بموجبها مستثمراً إستراتيجياً في المجموعة.

وقد حوّلت المملكة العربية السعودية 50 مليون دولار للمساعدة في تمويل ميزانية الحكومة الأردنية في نيسان / أبريل، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار تشمل أيضاً أموالاً من الإمارات العربية المتحدة والكويت.

وأطلقت السعودية والأردن، الصندوق السعودي-الأردني للاستثمار في عام 2017 من قِبل صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 620 مليار دولار ومجموعة من البنوك الأردنية، حيث يعمل الصندوق على زيادة رأسماله إلى 3 مليارات دولار.

وقال باسم خليل السالم رئيس مجلس إدارة مجموعة “كابيتال بنك” في البيان إن دخول الصندوق السيادي السعودي سيمكّن المجموعة من تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية وطرح منتجات وخدمات جديدة، كما ستعمل على تعزيز خطط المجموعة في التحول الرقمي .

وبيّن السالم أن المجموعة ستعمل أيضاً على تسريع نمو أعمالها في العراق، وتعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية من خلال المصرف الأهلي العراقي، إذ من المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على استحداث العديد من الفرص التجارية الجديدة في مجال التعاملات المصرفية والاستثمارية.

كذلك أكّد الرئيس التنفيذي للمجموعة، داود الغول أن هذا الاستثمار عمل على زيادة رأسمال المجموعة، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى حوالي 600 مليون دينار أردني وزيادة مجموع أصول المجموعة إلى ما يقارب 6.5 مليار دينار أردني، مما سيعطيها المقدرة على دخول أسواق جديدة، كما سيُمكّنها من توفير سيولة منخفضة الكلفة إلى جانب تزويدها بشبكات من أفضل البنوك المراسلة الإقليمية والعالمية، مما سينعكس إيجاباً على قدرة المجموعة على توزيع الأرباح بشكلٍ متنامٍ.