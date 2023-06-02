الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على 30% من أسواق التميمي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية، أمس الخميس، عن توقيع اتفاقية اكتتاب (الاتفاقية) للاستثمار في شركة أسواق التميمي (“الشركة” أو “أسواق التميمي”)، إحدى الشركات السعودية المتخصصة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة من خلال زيادة رأس المال والاكتتاب في حصص جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بموجب الاتفاقية سيصبح الصندوق مالكاً لحصة تبلغ 30 بالمئة من كامل رأس مال الشركة، على أن يتم اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط الاتفاقية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، مثل شركة “نون”، ومنصة التسوق الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة تطوير منتجات الحلال، وشركة أمريكانا للمطاعم العالمية. ويتماشى هذا الاستثمار في شركة أسواق التميمي مع استراتيجية الصندوق لتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة. وكان الصندوق قد أسس 77 شركة منذ العام 2017، وأسهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وسيُسهم الاستثمار في تمكين أسواق التميمي للاستفادة من كامل قدراتها كشركة وطنية رائدة محلياً في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، لتكون إحدى السلاسل الرئيسة في المنطقة، كما سيعمل هذا الاستثمار على دعم الخطط الطموحة للشركة، وتوسيع عملياتها ونشاطها التجاري، ومن ذلك تسريع خطط النمو الإقليمي، إضافة للبحث في إمكانية تنفيذ طرح عام أولي للشركة.

ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين أسواق التميمي، وغيرها من السلاسل، من الاستفادة من مختلف العوامل الإيجابية في هذا القطاع على المدى الطويل، ومن ذلك تسهيل الوصول إلى قنوات التسوق عبر الإنترنت، ودعم تأسيس مراكز إمداد عالمية تسهم في تحسين الربحية ووفرة المنتجات، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتوسيع منظومة السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

وقال رئيس قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بإدارة استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة ماجد العسّاف “يأتي استثمار الصندوق في سلاسل الإمداد الغذائية من أجل تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من عوامل السوق الإيجابية، حيث ستسهم هذه الشراكة مع أسواق التميمي في توسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري، وتسريع خطط النمو الإقليمي للشركة، بما يعود بالنفع على المستهلك عبر توفير خيارات متعددة. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتمكين شركات وطنية رائدة في قطاعات رئيسة مما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي”.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة التميمي القابضة طارق التميمي إلى أن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة تعد دلالةً على الثقة في أسواق التميمي، وخطوة مهمة لتنفيذ الخطط الطموحة للنمو، والاستثمار في توسيع سلسلة أسواق التميمي في عدة مناطق، والاستفادة من النمو الكبير المتوقع في هذا القطاع خلال السنوات القادمة”.

وتتمتع أسواق التميمي بسجل حافل في المملكة يمتد إلى أكثر من 40 عاماً، حيث تمتلك اليوم أكثر من 100متجر و5 مراكز توزيع تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من المنتجات المحليّة والعالمية، من ضمنها عديد من العلامات التجارية الحصرية لأسواق التميمي.

وتأسست أسواق التميمي في العام 1979، وتمتلك حالياً 86 فرعاً في السعودية (حوالي نصفهم في الرياض) بالإضافة إلى فرعين في البحرين، وتخطط الشركة إلى الوصول إلى 200 فرع في كل من البحرين والسعودية.