الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بـ1.3 مليار دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، الأربعاء، عن باكورة اعمال الشركة السعودية – المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قبله، بعد أيام من اطلاقها وذلك باستحواذها على حصص أقلية في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة في البورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار.

واستحصلت الشركة بموجب الاستحواذ على 19.82% في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و25% شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، و20% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و25% شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في بيان له أن هذه الصفقات تتماشى واستراتيجية الشركة السعودية – المصرية للاستثمار التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية في قارة أفريقيا ومن أكثرها نمواً في المنطقة، حيث تستهدف الشركة الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلن الجمعة، عن إطلاق الشركة السعودية – المصرية للاستثمارات، بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر.

وتسعى الشركة لدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي بدوره يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع رؤية 2030.

من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: “إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة”.

وأضافت السعيد أن “هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، كونه من بين الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة”.