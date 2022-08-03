الصندوق السيادي السعودي يستثمر 1,1 مليار ريال في “ركيزة” العماني

أعلن الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية “ركيزة”، الذي يدار بالشراكة بين الشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية وشركة “إكويتيكس”، حصوله على التزام رأسمالي بقيمة 1,125 مليار ريال سعودي من صندوق الاستثمارات العامة.

ويعد صندوق “ركيزة” صندوقاً للأسهم الخاصة، ومستثمراً في مشاريع البنية الأساسية، حيث يستهدف الاستثمار في السعودية وعمان، مركزاً على قطاعات الطاقة المتجددة، والكهرباء والمياه، والبنية الأساسية للخدمات الاجتماعية، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيراً في العالم، والمحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة.

ويأتي هذا الاستثمار تجسيداً لأهداف الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، وإطلاق فرص واعدة في المملكة تسهم في تمكين القطاعات الاستراتيجية وتطويرها وفق مستهدفات الصندوق الرامية إلى تعظيم أصوله، وتنويع مصادر دخل المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقال منير المنيري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية، “نسعد بإعلان شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث تتشارك رؤى عمان والمملكة فيما يتعلق بدعم تخصيص المرافق والبنى الأساسية، ويشكل عاملاً أساسياً لنجاح استراتيجية الاستثمار في ركيزة فيما يتعلق بتعزيز نمو سوق رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخصخصة”.

وأضاف “كما نفخر في صندوق ركيزة بشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة الذي سيعمل على تعزيز وتعظيم القيمة الاستراتيجية لأصحاب المصلحة والأطراف ذوي العلاقة”.