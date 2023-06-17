سامر باطر by سامر باطر

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مصر، قرض لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي

سامر باطر by سامر باطر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بمبلغ لا يتعدى 271 مليون دولار.

وفي يناير الماضي وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022، بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الإفريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بما لا يتعدى 271 مليون دولار أمريكي.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري في مواجهة الأزمات المتلاحقة على الساحة العالمية. وتسعى لدعم قدرة الدولة في مواجهة معوقات التنمية الناجمة عن الأزمات العالمية، وتشمل تحفيز القطاع الخاص لمواجهة الحد من الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...