رأت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية”، أن انخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها في عام 2022، والتعقيدات الإضافية في عملية الإصدار، وتراجع احتياجات التمويل للمُصْدّرين في بعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي، بفضل ارتفاع أسعار النفط، سيؤدي إلى تراجع حاجة السوق لإصدار الصكوك.

وأشارت الوكالة في تقرير أصدرته إلى أن السوق نجح في تجاوز التحديات ذات الصلة بتطبيق المعيار 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).

واعتبرت أن تطويرات المعايير في المستقبل وتفضيل بعض علماء الشريعة لفرض نسبة أعلى من تقاسم الأرباح والخسائر في الصكوك يمكن أن يفرض المزيد من التحديات القانونية. وأنه فيما لو أصبحت الصكوك أداة شبيه بالأسهم، فمن المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصْدّرين.

وألمح التقرير إلى أن توحيد هياكل الصكوك وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة يمكن أن يكون وسيلة معقولة لكي يحافظ السوق على جاذبيته. وقال “يتم دعم السوق أيضاً من خلال تحوّل الطاقة وزيادة الوعي باعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المُصْدرين الإقليميين في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي”. وأنه من المرجح أيضاً أن يؤدي انتشار الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية إلى تعزيز نمو سوق الصكوك في المستقبل.

حجم الإصدارات لن يصل إلى مستويات العام الماضي

وأكد التقرير أن اجمالي إصدارات الصكوك للنصف الأول من عام 2022، بلغ 74.5 مليار دولار أمريكي وهو أقل بما يقارب 19 مليارًا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 93.3 مليار دولار أمريكي.

ولفت التقرير إلى أن معظم الدول الأساسية للتمويل الإسلامي شهدت تراجعاً في الإصدارات، مع استثناءات قليلة فقط – مثل تركيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة – حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الإصدارات كما انخفضت الإصدارات بالعملة الأجنبية.

وخفضت “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” بحسب التقرير توقعاتها لإصدار الصكوك لعام 2022 إلى نحو 130 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت توقعاتها السابقة تتراوح ما بين 145-150 مليار دولار أمريكي، ورأت أن هناك مزيد من التحديات فيما يتعلق بحجم الإصدارات. مشيرة إلى وجود ثلاثة عوامل تفسر هذا التوجه السلبي هي: انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية، انخفاض الاحتياجات التمويلية للمُصْدّرين و تعقيدات الإصدار.

انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية

واعتبر التقرير أن المستويات المرتفعة للتضخم تاريخيًا دفعت البنوك المركزية الرئيسية إلى تغيير سياستها وتسريع زيادة أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض السيولة العالمية وزيادة تكلفتها. ما زاد من إحجام المستثمرين عن المخاطرة. إذ شهدت قطاعات رئيسية من أسواق رأس المال تراجعًا ملحوظًا في نشاطها في النصف الأوّل من عام 2022 مقارنةً بعام 2021. مشدداً على أن سوق الصكوك، باعتباره أحد مكونات سوق رأس المال العالمي، ليس محصنًا من التوجهات العالمية.

انخفاض الاحتياجات التمويلية للمُصْدّرين

من جانب اخر، عزا التقرير تعزيز الميزانيات العمومية لدى العديد من المُصْدرّين في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي إلى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2021.

ولحظ التقرير زيادة حجم الإصدارات بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية لأن الحكومة تسعى إلى تطوير سوق رأس المال المحلي. وقال “دفعت تداعيات الجائحة وعدم اليقين فيما يتعلق بالبيئة التمويلية العديد من الشركات إلى الحد من استثمارات النمو، أو اللجوء إلى البنوك للحصول على تمويل، أو البدء في تقليص المديونية”.

تعقيدات الإصدار ما تزال تشكل عقبة

وبحسب التقرير فإن المُصْدرون يدركون بشكل متزايد أن إجراءات إصدار الصكوك أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول من السندات التقليدية. ورغم ذلك يلجأ بعض المُصْدّرون للصكوك لأنهم يتوقعون تنويع قاعدة المستثمرين لديهم.

وقال “الخبر السار هو أن السوق يبدو أنه قد تغلب على التحديات المتعلقة بتطبيق المعيار 59 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. مع ذلك، وفي حال دفع علماء الشريعة باتجاه تخفيف التوثيق القانوني، وفقدت الصكوك خصائص أدوات الدخل الثابت مع إضافة مخاطر كبيرة مقارنة بالسندات التقليدية، فإن جاذبية الصكوك وآفاق السوق سوف تتراجع على الأرجح”.

حل المخاطر المتعلقة بالمعيار 59 لأيوفي كان عاملاً مساعداً

واضاف التقرير “تجري هيكلة العديد من الصكوك الهجينة من خلال مزيج من الأصول والسلع الملموسة. عدل المعيار 59 المتطلبات الخاصة بميزة ضرورية للامتثال للشريعة في المعاملة، وهي نسبة الأصول الملموسة. قبل اعتماد المعيار، كان مطلوباً من المُصْدرين أن يكون لديهم نسبة لا تقل عن 51% من الأصول الملموسة و49% كحد أقصى من السلع عند بداية المعاملة. كان الحفاظ على هذه النسبة خلال عمر المعاملة على أساس بذل أفضل جهد، واتخاذ إجراءات تصحيحية في حال وقع خرق غير واضح. مع اعتماد المعيار 59، أصبح الحفاظ على نسبة أصول ملموسة بنسبة 51% مطلباً قانونياً طوال عمر المعاملة وجرى توضيح إجراءات معالجة الخرق”.

وكشف التقرير أنه من منظور الجدارة الائتمانية، سبب المعيار 59 ثلاثة مخاطر رئيسية هي: الانكشاف على مخاطر الأصول المتبقية، واحتمال تغير ترتيب المستثمرين في سيناريو التصفية، ومخاطر سيولة أعلى للمُصْدرين والمستثمرين.

واشار إلى أن المحامون لحل المشكلات التي تنشأ عن هذا المعيار، قاموا بالتغييرات التالية:

تعريف متحفظ لحدث الخسارة الجزئية يجعل من غير المرجح وقوع مثل هذا الحدث (حتى إذا كان أحد الأصول عرضة لشكل من أشكال الانخفاض في القيمة)، والذي يعالج الانكشاف على مخاطر الأصول المتبقية. بالنسبة لبعض الهياكل، تتزايد مخاطر الأصول المتبقية حيث يصبح وقوع خسارة جزئية (بالإضافة إلى وقوع خسارة كلية) خطراً متزايداً. في الواقع، إذا كان هناك معاملة تضم عدة أصول، وتعرّضَ أصل أو أكثر من بينها لخسارة كلية، فإنه يمكن خرق نسبة الأصول الملموسة، وقد لا يتم تعويض المستثمرين بالكامل دون الرجوع إلى الجهة الراعية. يمكن للمُصْدرين الذين يعانون من ضائقة في السيولة استخدام جزء من التعريف الجديد لحدث الخسارة الجزئية لإدارة التزامات الدفع الخاصة بهم إذا لزم الأمر.

الجهة الراعية ملزمة في المحافظة على سيطرتها على الأصول، وبالتالي تقليل مخاطر تغيير ترتيب المستثمرين في سيناريو التصفية. يؤثر المعيار 59 على اللغة المتعلقة بالتعويض الذي تقدمه عادةً الجهة الراعية للصكوك ككيان مستقل، في حال إخلاله في أي من التزاماته التعاقدية. وهذا قد يجعل دائني الصكوك أقرب إلى دائنين ثانويين لأنه قد لا يُنظر إلى الالتزامات التعاقدية على أنها تحمل نفس ترتيب الالتزامات المالية. لحل هذه المشكلة، فرض المحامون التزاماً على الجهة الراعية للحفاظ على ملكية/سيطرة بناءة أو فعلية على الأصول. وبهذا، يمكن للجهة الراعية تعويض المستثمرين لأن التزام الصكوك لم يعد يُنظر إليه على أنه دين لوجود أصول ملموسة. ومع ذلك، يمكن أن يُنظر إلى هذا الالتزام على أنه يتعارض إلى حد ما مع بيع الأصول إلى الكيان ذي الأغراض الخاصة الذي يُصْدِر الصكوك في البداية.

مخاطر زيادة السيولة للمُصْدرين والمستثمرين ما تزال دون حل، ولكن حالات التصفية نادرة. يخلق المعيار 59 سيناريوهات جديدة محتملة للتصفية المبكرة للصكوك. في حال كان لدى المُصْدر أصول غير مرهونة غير كافية في ميزانيته العمومية، فهناك مخاطر دفع مسبق للأصول الأساسية أو – في حال وقوع خسارة جزئية – قد يكون هناك حاجة لسداد الصكوك قبل استحقاقها. قد يشكل ذلك مشكلة بالنسبة لبعض المُصْدرين، لأنه يتطلب تخطيطاً للسيولة. ما يزال هذا الخطر بدون حل، ولكن من المتوقع حدوث تصفية مبكرة في حالات نادرة. لدى المُصْدرين أو الجهات الراعية حافز للحفاظ على استمرار تجديد المعاملات لتجنب وقوع هذا الخطر.

وتخوّف التقرير أن تؤدي الأصوات المتناقضة من علماء الشريعة الذين يدعون إلى زيادة الخصائص الشبيهة بالأسهم وأصوات المستثمرين الذين يفضلون زيادة الخصائص الشبيهة بالديون من أن تعطّل السوق. وقال “يمكن أن يتحقق ذلك إذا ما ناقش العلماء آليات تقييم الأصول الأساسية، أو تحديد سعر الشراء عند الإصدار، أو دفع الإيجار غير المرتبط بقيمة الأصول الأساسية. في حال أصبحت الصكوك أدوات شبيه بالأسهم، فقد يفقد المستثمرون والمُصْدرون اهتمامهم بالسوق، من وجهة نظرنا”. مضيفاً: “إن توحيد وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة يمكن أن يساعد القطاع في الحفاظ على جاذبيته. نلاحظ بأن هناك هياكل صكوك تشبه مجموعة كاملة من الأدوات المالية، من أدوات الدخل الثابت إلى الأدوات الشبيهة بحقوق الملكية”.

أصبحت صكوك الاستدامة أكثر انتشاراً

وقال التقرير إنه على مدى الأشهر الستة الماضية، “لاحظنا بأنه قد طُرح في السوق العديد من معاملات الصكوك التي تحمل علامة استدامة. من الصكوك الخضراء إلى الاجتماعية، ونتوقع بأن نشهد إصدارات أكبر حيث يلبي المُصْدرون طلبات المستثمرين”.

وواصل التقرير في سرد الدراسة التي اعدها فشدد على وجود فرصتين رئيسيتين. فأشار إلى أن الأولى هي أن العديد من دول التمويل الإسلامي تعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجيات للتحول إلى الاقتصادات الخضراء، وقد ينطوي ذلك على إمكانات نمو مستقبلية لإصدارات الصكوك الخضراء. نتوقع أن نرى بعض النشاط في هذا المجال حيث تسعى جهات الإصدار إلى البقاء ضمن دائرة اهتمام المستثمرين العالميين. أما الثانية، فهي أن الجوانب الاجتماعية للتمويل الإسلامي تظل جذابة. هذا يرتبط بشكل خاص بالآثار الاقتصادية للجائحة والصراع الروسي الأوكراني المستمرة في الظهور على شكل ارتفاع في مستويات التضخم ومعدلات البطالة، لاسيما في البلدان المقيدة ماليًا”.

يمكن للصكوك الرقمية أن تعزز الشمول المالي أكثر

واعتبر التقرير في نهايته أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأقل تكلفة للمُصْدرين للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين. وأنها قد تشمل المنافع أيضًا تعزيز الأمان وإمكانية التتبع ونزاهة المعاملة، ما قد يعزز الامتثال للشريعة.

واعتبر أن هذا يفترض توافر تكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها وجاهزية الأطر القانونية للتكيف مع هذه الأدوات. كما يتطلب وجود مستندات قانونية موحدة يمكن استخدامها كنموذج لإصدار الصكوك.

وختم بالقول أن المستثمرين في الصكوك الرقمية يتحملون المخاطر التقليدية بما في ذلك مخاطر سوق الائتمان والسيولة. كما أنهم سيتعرضون لمخاطر تشغيلية أكبر ناجمة عن الاستقرار التكنولوجي والمخاطر الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، سيحتاجون أيضاً إلى وسيلة للتعامل رقميًا، مثل عملة إسلامية مستقرة أو عملة رقمية لبنك مركزي.