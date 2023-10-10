كيف تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي سلبا على الصحة النفسية للشباب العربي؟

كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، أن غالبية الشباب العربي يجدون صعوبة بالغة في ترك وسائل التواصل الاجتماعي ويقرّون أنها تؤثر سلباً على صحتهم النفسية؛ هذا مع العلم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بواحدة من أعلى معدلات استهلاك الفرد لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

كانت هذه بعض النتائج الرئيسية لموضوع “نمط حياتي” في الاستطلاع الذي يعد المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة.

مع انتشار استخدام الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 77% وهذا أعلى من المتوسط العالمي البالغ 65% تشير التقارير إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة لديهم بالمتوسط 8.4 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي ويقضي كل مستخدم أكثر من 3.5 ساعة عليها.

وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مستخدم لمنصة “يوتيوب” على مستوى العالم، ذلك أن 68% من المستخدمين في المملكة يستهلكون مقاطع الفيديو الرقمية أكثر مما يشاهدون التلفاز. وتحتل دول الشرق الأوسط اليوم المراكز الخمسة الأولى عالمياً في استخدام منصة “تيك توك” (الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والعراق)، بينما تعتبر السعودية والعراق ومصر من بين أكثر 15 دولة استخداماً لمنصة “سناب تشات”.

وفي ضوء هذا الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن مفاجئاً أن يسعى حوالي ثلاثة أرباع (74%) المشاركين في استطلاع هذا العام للتحرر من سطوة وسائل التواصل الاجتماعي. علاوةً على ذلك، أجمع حوالي ثلثي (61%) المشاركين على أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر سلباً على صحتهم النفسية.

وتم إصدار نتائج الاستطلاع في حدث خاص نظمه بلينكْس، الـ “ميديا هَب” الجديد الذي يستهدف جيل الشباب في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية (المصادف 10 أكتوبر). وناقش، سونيل جون، رئيس شركة “بي سي دبليو” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس “أصداء بي سي دبليو”؛ ونخله الحاج، المدير العام لـ بلينكْس ميديا هَب، نتائج الاستطلاع وتأثيرها على المشهد الإعلامي والرقمي المتغير في العالم العربي.

وقال سونيل جون: “تتحدد أنماط حياة الشباب العربي بشكل متزايد في استهلاكهم الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي. ومع أنهم ينشدون التحرر من سطوة هذه الوسائل، إلا أن الكثير منهم يفضلون تحقيق الشهرة كـ مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. يبدو أن الاعتماد الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في عزلة الكثير من الشباب العربي وعدم إدراكهم للحقائق الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

ومع امتلاكها أعلى معدل لبطالة الشباب على مستوى العالم، من المهم جداً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن توجّه طاقات هؤلاء الشبان والشابات نحو التدريب المهني والتعليم الجيد ليتمكنوا من شغل وظائف المستقبل”.

ونوّه جون إلى أن قلق الشباب العربي إزاء تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية ينضوي على أهمية خاصة؛ ذلك أن “الشباب الذين يتمتعون بالذكاء الرقمي يشكلون رصيداً غنياً لأي دولة، ولكن ينبغي منح الأولوية لصحتهم النفسية من خلال تشجيعهم على عيش الحياة الاجتماعية بالكامل في العالم الواقعي”.

عادات وتفضيلات الشباب العربي لاستهلاك وسائل الإعلام… وبليـنكْس

ومن جانبه، قال نخله الحاج، المدير العام لـ بلينكْس: “تُشكّل النتائج المهمة التي توصل إليها استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي لرأي الشباب العربي، مصدر معلومات قيّم لنا في بلينكْس.

وأضاف الحاج: “يتمثّل هدفنا في إلهام جيل الشباب من خلال اعتماد نهج قائم على الدقة والمصداقية في رواية الأحداث وتغطية الأخبار، مع تسخير قوة الموارد والتكنولوجيا لتطوير منهجية متجدّدة لسرد القصص وتلاوة الأحداث بطريقة مشوقة وموثوقة تعكس رؤية شباب اليوم وتطلّعاتهم”.

البحث عن الشهرة كمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي

ولدى سؤالهم عن منصات التواصل الاجتماعي الأهم بالنسبة لهم:

فيسبوك (18%).

إنستغرام (17%).

واتساب (16%).

يوتيوب (13%).

تيك توك (12%).

سناب تشات (11%).

إكس/تويتر (8%).

لينكدإن (4%).

وقالت الأغلبية الساحقة (92٪) من الشباب العربي إن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “ميتا” و”أبل” و”نتفليكس” و”جوجل” تمتلك “قوة تأثير كبيرة”؛ وأجمع على ذلك شباب المناطق الثلاث المشمولة في الاستطلاع – دول مجلس التعاون الخليجي، وشمال أفريقيا، وشرق المتوسط.

رغم سعيهم للتحرر من سطوة وسائل التواصل الاجتماعي، يود العديد من الشباب العربي تحقيق الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس خياراتهم “المهنية الناعمة” بدلاً من العمل في وظائف صعبة في قطاعات التكنولوجيا أو الطب أو الهندسة.

وبسؤالهم عن المجال الذي يودون تحقيق الشهرة فيه، قالت النسبة الأعلى (13%) من الشباب العربي إنهم يفضلون تحقيق الشهرة كـ “مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي”. وكان هذا الخيار الأول بين أكثر من 30 إجابة أخرى تشمل العمل في مجال الصناعة والتعليم والأعمال والرعاية الصحية والسياحة وغيرها.

وتحظى مجالات الشهرة كطهاة أو نقاد طعام أو مدوني طعام بشعبية متساوية (12%) بين الشباب العربي، بينما قال 11% إنهم يودون تحقيق الشهرة في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية أو المساهمة في قطاع التكنولوجيا.

وأعرب 10% من الشبّان والشابات العرب عن رغبتهم بأن يصبحوا مشهورين في قطاع الموضة كمصممين أو عارضي أزياء. وتجذب الوظائف في مجال التعليم والرياضة 9% لكل منهما، بينما قال 8% إنهم يفضلون الشهرة كرواد أعمال/مسؤولين تنفيذيين.

ومع ذلك، ثمة تباينات إقليمية واضحة في هذه الإجابات: ففي دول مجلس التعاون الخليجي، قال 10% من المشاركين إنهم يودون تحقيق الشهرة في قطاعات التكنولوجيا والهندسة وفنون الطهي؛ بينما يسعى 17% من شباب دول شمال أفريقيا لتحقيق الشهرة كمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، يليهم 15% يفضلون الشهرة في مجال الأعمال الخيرية، و12% يريدون استكشاف فنون الطهي. ويولي شباب دول شرق المتوسط الأهمية القصوى للتكنولوجيا وفنون الطهي (13% لكل منهما)، ويفضل 12% منهم تحقيق الشهرة كمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشباب العربي ولدى سؤالهم ما الذي يحدد نمط حياتهم، بدا لافتاً للانتباه أن يشير أكثر من نصف (58%) المشاركين في الاستطلاع إلى “تناول الطعام في الخارج”، واختارت نسبة مماثلة (57%) “قضاء الوقت مع الأصدقاء في الخارج”. فيما اختار 42% ارتداء الأزياء من علامات تجارية عصرية، وقال أكثر من الثلث (36%) “قضاء الإجازات في وجهات جديدة”. وقال حوالي ثلث (31%) المشاركين في الاستطلاع إن “ارتياد السينما” يعكس نمط حياتهم، وأشارت نسبة مماثلة (30%) تقريباً إلى “قيادة السيارات الرياضية”.

وسائل التواصل الاجتماعي مصدر رئيسي للأخبار

ذكر حوالي ثلثي (61%) الشباب المشاركين في استطلاع هذا العام إنهم يتابعون الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بانخفاض كبير عن النسبة المسجلة في عام 2019 عندما قال حوالي 80% إنهم يتابعون الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، لا يزال التلفاز يشكل مصدر الأخبار الرئيسي لحوالي نصف الشباب العربي (45%).

ومن التوجهات الملحوظة أيضاً بروز المنصات الإلكترونية كمصدر للأخبار بالنسبة للشباب العربي؛ ففي عام 2019، بلغت نسبة الذين يتابعون الأخبار عبر المنصات الإلكترونية أكثر من الثلث (38%)، وارتفعت هذه النسبة إلى 42% في عام 2023، بزيادة قدرها 10%. ولا تزال الصحف اليومية المطبوعة تشهد انخفاضاً مستمراً، إذ يتابعها 9% فقط من الشباب المشاركين في الاستطلاع.

ومع ذلك، نال التلفاز ثقة النسبة الأكبر من المشاركين في الاستطلاع (89%)، تليه مصادر الأخبار الإلكترونية (79%) والصحف اليومية المطبوعة (76%). في حين لم يحظ مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي بثقة المشاركين، حيث قال 42% إنهم “غير جديرين بالثقة”.

تم إجراء الاستطلاع من قبل شركة أصداء بي سي دبليو، وتضمن 3,600 مقابلة شخصية أجراها محاورون متمرسون من شركة سيكث فاكتور الاستشارية مع شبّان وشابّات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً. وتوزعت عينة المشاركين، وهي الأكبر في تاريخ الاستطلاع، بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية. وأجريت المقابلات بشكل شخصي وليس إلكتروني لضمان دقة البحث وتوضيح الفروق الدقيقة قدر الإمكان في آراء الشباب العربي عبر جميع أنحاء المنطقة.