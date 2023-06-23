الصحة العالمية: انخفاض نسبة الحوادث في المملكة بنسبة 35 %



كشفت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية بنسبة 35% خلال الـ5 سنوات الماضية .



وأوضحت بتقرير نشرته “وكالة الأنباء السعودية”، أن عدد الوفيات في عام 2016 بلغ 9311 ، وانخفض هذا الرقم إلى 6651 عام 2021 ، حيث يؤكد ذلك النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030.



وتنفيذاً لتوجيهات الحكومية ، وبدعمها المستمر ، تضافرت الجهود من جميع الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك تحقيقاً للهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50%.



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