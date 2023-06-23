مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الصحة العالمية: انخفاض نسبة الحوادث في المملكة بنسبة 35 %

مويضي المطيري by مويضي المطيري
يؤكد ذلك النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030


كشفت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية بنسبة 35% خلال الـ5 سنوات الماضية .

وأوضحت بتقرير نشرته “وكالة الأنباء السعودية”، أن عدد الوفيات في عام 2016 بلغ 9311 ، وانخفض هذا الرقم إلى 6651 عام 2021 ، حيث يؤكد ذلك النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030.

وتنفيذاً لتوجيهات الحكومية ، وبدعمها المستمر ، تضافرت الجهود من جميع الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك تحقيقاً للهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50%.

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