مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الصحة العالمية: إدراج الأسبارتام المحلي الصناعي بمشروبات الدايت مادة مسرطنة

مويضي المطيري by مويضي المطيري
إداراجها الشهر المقبل كأحد المواد المسرطنة

تعتزم وكالة أبحاث السرطان في منظمة الصحة العالمية إدراج مادة الأسبارتام، المستخدمة في مشروبات كوكاكولا الدايت وبعض منتجات العلكة وغيرها باعتبارها مادة مسرطنة للإنسان.

الوكالة الدولية ستدرج المُحلي الصناعي الشهير (أسبارتيم) أحد أكثر المحليات الصناعية شيوعًا في العالم كمادة مسببة للسرطان الشهر المقبل “يوليو”.

الصادم للجميع أن المادة تدخل في معظم مشروبات الدايت الغازية الشهيرة وكذلك اللبان”العلكة” الحالي منخفض السعرات، وهي تُستخدم منذ 1981م، ولحظة الإدراج للمرة الأولى من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان؛ سيكون هناك تصادم مع عمالقة شركات المشروبات والمرطبات.

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