شاهد دليل تفاعلي لأهم الشائعات الضارة من مجلس الصحة الخليجي

نشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي هذا الدليل التفاعلي الشامل لأهم الشائعات التي يتم تناقلها في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، ولما لها من أثر سلبي على الكثير من الناس.

لذلك حرص المجلس على إعداد الدليل المتضمن على 33 من اهم الشائعات أنتشاراً ومنها أشاعة (هل سمعت بأن أخذ ملعقة من خل التفاح على الريق ينحف؟ أو أن استخدام الهرمونـــات لتضخيم العضلات ليس له ضرر؟ وأن الحامل يجب أن تأكل عن شخصين؟ ) ولان صحة الأنسان هي في المقام الأول ضمن اهداف المجلس حرص على كشف وتفنيد الكثير من الشائعات المتعلقة بصحة الانسان وان لابد أن تؤخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وخصوصاً كل ما يتعلق بالصحة.

ومن خلال هذا الدليل سيتم التعرف أكثر على أبرز الشائعات ومدى صحتها من خلال دليل تفاعلي يصحح الشائعات بمقاطع فيديو مرئية. هذا ويتضمن الدليل في صفحاته الـ 38 على الكثير من المواضيع وهي سمنة الأطفال والهرمونات لتضخيم العضلات و العطور تتعب المريض و المسكنات بشكل يومي غير ضارة والمعجون حل للحروق والسجائر الإلكترونية أقل ضرر والمضادات ونزلات البرد و التوقف عن تناول علاجات الضغط و مضادات التعرق والسرطان و مناطق الصداع والأمراض و كبار السن وكثرة النوم و الشتاء والحاجة إلى الماء و حمية الديتوكس و الماء وظهور الكرش و الجلسة المستقيمة و الحامل تأكل عن شخصين و مشد الخصر ينحف و انتقال مرض الإيدز و الكل يحتاج مكملات غذائية و خل التفاح للتنحيف والام الظهر وعلاقته بالكلى و الليزر المنزلي غير آمن و أضرار الفاكهة بعد الأكل و طقطقة الأصابع والالتهاب و الثعلبة معدية و الماء الدافئ على الريق و جرثومة المعدة غير معدية و البقدونس وحصوات الكلى و النوم بعد الأكل و الحوامل وصبغات الشعر و الطفل الانطوائي والتوحد و السكر البني أكثر صحة من الأبيض و نتف شعر الشيب يزيده.