مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية : الصادرات غير النفطية من المملكة إلى تركيا بلغت 13.5 مليار ريال

مويضي المطيري by مويضي المطيري

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم (الإثنين)، زيارة رسمية إلى تركيا لتعزيز فرص التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

وذكرت الوزارة أن قيمة الصادرات غير النفطية من المملكة إلى تركيا بلغت نحو 13.5 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات 2.9 مليار ريال، فضلا عن تمويل تأمين ائتمان الصادرات بقيمة 26 مليون دولار أمريكي من بنك التصدير والاستيراد السعودي”وفق الوكالة الأنباء السعودية”.

وأضافت أن صندوق التنمية الصناعية يساهم في تمويل مشروع مشترك مع تركيا بقيمة 3.5 مليون ريال، في حين دخلت الاستثمارات التركية في 3 مشاريع بمدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

يذكر أن السيارات والمعادن والبتروكيماويات والآلات الثقيلة والإلكترونيات تعد من أهم صادرات المملكة لتركيا، فيما تضمنت الوردات مواد البناء والمنسوجات، والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المعمرة.

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