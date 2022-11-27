الصادرات السعودية تقفز 31 في المئة في سبتمبر وتحقق أكثر من 124 مليار ريال

سجلت صادرات المملكة العربية السعودية قفزة بنسبة 31 في المئة في سبتمبر/أيلول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 124.7 مليار ريال، وفقا للبيانات الرسمية.

لماذا جاء هذا الارتفاع في الصادرات السعودية في سبتمبر؟

يعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في صادرات النفط، التي ارتفعت بمقدار 30.3 مليار ريال سعودي – أو 43.4 في المئة – في سبتمبر/ايلول.

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير النفطية في نفس الفترة بنسبة 9.7 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر /ايلول من عام 2021 لتصل إلى 21.6 مليار ريال.

ماذا عن واردات السعودية في سبتمبر؟

سجلت واردات البلاد من السلع زيادة قوية بنسبة 26.9 في المئة في نفس الفترة لتصل إلى 60 مليار ريال سعودي مقارنة بـ47.3 مليار ريال سعودي في سبتمبر/أيلول من عام 2021.

ومع ذلك، انخفضت واردات سبتمبر/أيلول بنسبة 5.4 في المئة – أو 3.5 مليار ريال سعودي – مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري.

ماذا عن صادرات السعودية في الربع الثالث من العام؟

ارتفعت صادرات الدولة في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 46.1 في المئة لتصل إلى 399.7 مليار ريال سعودي.

ماذا عن الميزان التجاري السعودي في الأشهر الـ 9 الأولى من العام؟

صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 136.7 في المئة على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من 2022.

حسب مسح استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ فائض الميزان التجاري 182.5 مليار دولار.وكان فائض الميزان التجاري للسعودية قد بلغ خلال الفترة المناظرة من عام 2021، نحو 77.1 مليار دولار.

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 30.9 بالمئة، إلى 319 مليار دولا، فيما ارتفعت الواردات 20.5 في المئة، إلى 136.4 مليار دولار.

صعدت قيمة الصادرات النفطية للسعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- خلال الفترة المذكورة، بنسبة 83.7 في المئة‏، إلى 253.9 مليار دولار.

كانت أسعار النفط قد تضررت بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك ليصل سعر البرميل لنحو 90 دولار في الوقت الحالي.

وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنسبة 248.1 في المئة خلال عام 2021 إلى 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 مليار دولار في 2020.