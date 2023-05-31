فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الصادرات السعودية تقفز بنسبة 48.9 % خلال 2022 بفضل النفط

فادي طنّوس by فادي طنّوس
السعودية

قفزت الصادرات السلعية السعودية العام الماضي بنسبة 48.9 % لتصل إلى نحو 1.54 تريليون ريال مدعومة بارتفاع الصادرات النفطية، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء.

الصادرات السعودية في 2022، كانت هي الأعلى في 10 سنوات، حسب البيانات المتاحة حتى عام 2013.

وبحسب بيان هيئة الإحصاء فإن الصادرات البترولية السعودية ارتفعت العام الماضي بنسبة 61.8 % لتصل إلى نحو 1.23 تريليون ريال مقابل 758.1 مليار ريال في 2021.

الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) ارتفعت أيضا بنسبة 13.7 % على أساس سنوي لتصل في 2022 إلى 315.7 مليار ريال.

وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 24.2 % لتصل إلى 712 مليار ريال مقابل 573.2 مليار ريال في 2021.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فإن ميزان التجارة السعودي (الفارق بين الصادرات والواردات) سجل في العام الماضي مستوى قياسي عند حوالي 830 مليار ريال، وهو الأعلى في عشر سنوات بحسب البيانات المتاحة.

وذكرت هيئة الإحصاء أن أبرز الصادرات غير البترولية في العام الماضي، كانت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها التي ارتفعت 34.5 % على أساس سنوي.

وفي المقابل كانت أهم السلع المستوردة، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومعدات النقل وأجزاؤها.

وحافظت الصين على صادراتها لقائمة الدول المستقبلة للصادرات السعودية في عام 2022 بقيمة بلغت حوالي 250 مليار ريال، بما يمثل 16.2 % من إجمالي صادرات العام، تليها الهند واليابان.

كما كانت الصين الدولة الأولى فيما يتعلق بالواردات السعودية، حيث استوردت السعودية بما قيمته 149.3 مليار ريال من الصين، بما يمثل 21 % من إجمالي واردات المملكة في 2022.

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